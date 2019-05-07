AI人工智慧助育兒 疾管家能算疫苗接種日

2019-05-07 15:38 中央社 台北7日電



兒科醫師陳木榮今天說，很多家長都會就診詢問兒童出國該注意的健康問題，其實民眾只要下載疾管署LINE@疾管家，不僅了解國際傳染病疫情，還能幫孩子推算疫苗接種時段。

衛生福利部疾病管制署與宏達國際電子股份有限公司（HTC）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊下午舉辦疾管家新功能發布記者會，介紹LINE@疾管家專為孕婦及嬰幼兒開發設計的新功能，可聰明推算、貼心提醒預防接種日，為全國家長提供最即時的幼兒預防接種管理。

常在網路上分享看診和育兒經驗的「柚子醫師」陳木榮在記者會表示，臨床上常遇到家長就診詢問：「我要帶小孩去東南亞、日本玩，應該注意什麼？」這個資訊，只要下載LINE@疾管家就能得到解答，不管對家長或對醫師來說，都是很實用的工具。

陳木榮說，尤其預防傳染病最重要的是按時接種疫苗，LINE@疾管家現在有一個新功能，可以幫忙估算孩子需要接種疫苗的時間，也會幫忙查詢可以接種的院所、疫苗的介紹和接種需要注意的事項。

幼兒接種疫苗的時間點很重要，陳木榮說，如果遇到特殊狀況，像是小孩突然發燒導致原先安排好的疫苗接種時程打亂，疾管家就是一個很方便的工具，可以有效率地幫忙管理和提醒小孩的疫苗接種，對家裡有多名小孩的家長有很大的幫助。

疾管署副署長莊人祥表示，疾管署與HTC開發疾管家即將邁入第3年，上線以來已超過8萬人加入，利用AI人工智慧專業技術，除原有的90多種傳染病及國際旅遊諮詢功能，升級後的疾管家提供孕婦與幼兒客製化防疫資訊，希望疾管家新功能可以幫助辛苦的媽媽，成為得力助手。