中火水汙染改善再被退件修正 中市環保局後天嚴審

2019-05-07 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中火力發電廠放流水今年1至3月間3次採樣檢測不合格，台中市環保局4月15日裁罰2000萬元，創國營事業罰款新高，中火已在4月底提出改善計畫書。不過隔日被以「改善時間不符法規、邏輯」退回，6日再補件，環保局預計5月9日邀外部專家一起審查。

環保局指出，中火雖在期限內4月底提出改善計畫，但部分內容、執行改善期程未符合水污染防治法相關規定，才在5月1日退回。

環保局指出，連續採驗中火放流水發現硝酸鹽氮超過標準，顯示中火廢水處理設施功能不足，依照「水污染防治法」相關規定，中火須提出能提升廢水處理功能的改善計畫。

環保局說，4月底交的版本，中火未提出合理的改善計畫預訂期程，且執行改善時間不符法規、邏輯等因素才退件，昨日所送來的修正計畫書已補正，包含機組減產時間、設施單元維護項目、功能測試方式、文件技師簽證等，大致都已符合法令規定格式及內容，正式受理審查。

環保局長吳志超說，為了客觀、嚴謹審查中火改善計畫書，確實降低污染物，預計5月9日邀集專家學者召開審查會議，後續並要求中火依照審查會議結論進行改善。