腸病毒新增2例幼兒重症 衛署提醒疫情升溫中

2019-05-07 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾注意，腸病毒升溫中。衛福部疾病管制署今天公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，分別為北部1歲女嬰及中部新生男嬰，出現嘔吐、抽搐、發燒等症狀，確診為腸病毒D68型以及腸病毒克沙奇B5型感染併發重症，經治療後症狀改善，目前皆已出院。

據疾管署今發布監測資料顯示，本周腸病毒門急診計7183人次，較上周增加12.7%；其中花東地區上升幅度較其他地區高外，且近3周均檢出腸病毒71型輕症個案。今年目前已累計8例腸病毒併發重症病例，分別為腸病毒71型4例、腸病毒D68型2例、克沙奇A10型及克沙奇B5型各1例。

疾管署副署長莊人祥表示，新增的2例腸病毒感染併發重症病例中，家住雙北地區1歲女童日前因嘔吐、抽搐等症狀就醫，後續因症狀持續而住院治療，經確診為腸病毒D68型感染併發重症；另一名中部新生男嬰，則是出生後5天因發燒就醫，後續轉入加護病房治療，經確診為腸病毒克沙奇B5型感染併發重症，兩個案經治療一周多時間後改善，皆已出院。

疾管署呼籲，近期國內腸病毒輕症疫情逐漸升溫，惟尚未達流行閾值，家中有嬰幼兒的民眾務必落實清潔，若孩童有發燒、持續嘔吐與呼吸急促等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

莊人祥也提醒，近期中國大陸及香港腸病毒疫情呈上升，民眾若有出遊計畫且攜帶幼童，應做好清潔防護措施。