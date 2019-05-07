回金門奉獻所學24年 李愛玉獲護理人員資深典範獎

2019-05-07 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



金門醫院護理長李愛玉和先生都是金門人，原在台灣本島醫院服務，但考量公公年紀大，再舉家搬回金門。起初，她被家鄉極少的醫療資源震撼，不過某次和支援醫師8小時徹夜救回因車禍導致顱內出血的女孩，讓她更願留家鄉奉獻一己之力。她的堅定與付出，今獲衛福部醫院護理人員資深典範獎。

衛福部今舉辦「第六屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，由部長陳時中頒獎表揚有卓越貢獻的111位白衣天使們。陳時中致詞說，醫院體系中，護理人員人數最多，照顧病人時間也最長，是守護民眾健康最重要的功臣。

其中，榮獲資深典範獎的李愛玉執業已有39年，而返鄉回金門醫院服務也超過24年了，預計於明年執業40周年時退休。李愛玉受訪表示，她曾在台中榮總、埔里醫院及國軍803醫院服務，均是待在開刀房跟刀。當她回金門服務發現，開刀房是「無人開刀房」，還有工作人員沒受過正式訓練，和本島醫院滿滿都是人的開刀房落差大，儀器設備也很有限。

當時，金門醫院只有20名護理人員，為了補人力缺口，李愛玉不只身兼開刀房護理師，也要顧病床並輪值24小時的排班。

讓她印象最深刻的是民國88年的一場徹夜救命手術，當時同事的18歲女兒出車禍、顱內出血，幸好恰有一名台北醫師前來金門支援，她就跟著醫師徹夜進行手術8小時，終於保住年輕寶貴生命。女孩清醒時看著她，感恩地說謝謝。

李愛玉說，這是一次在醫療資源有限下，她運用所學及經驗和醫師聯手救回的一條生命，這名女孩如今已嫁為人妻，還有一個美滿的家庭，讓她十分欣慰與感動，也是她長時間留在金門家鄉服務的原因。

李愛玉在金門醫院服務的日子，不只積極推動母乳哺育業務，讓院內產前產後能有一條龍服務，也負責大小金門醫院之間及金門與本島之間的轉診救護任務，最後讓金門鄉親能安寧返鄉，回老家善終。