癱者站立現曙光？中樞神經研究新突破

2019-05-07 15:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



中央研究院基因體中心主任洪上程（左三）與日本跨國團隊研究發現，人工合成八醣體「硫酸乙醯肝素」可讓受損的中樞神經元啟動修補機制、促進神經元再生，有望發展為治療藥物。 記者羅真／攝影 分享 facebook

讓中樞神經受創癱瘓的病人重新站起來，是醫學術界多年來致力的目標。中央研究院與日本名古屋大學組成的細胞研究團隊發現，人工合成的八醣體「硫酸乙醯肝素」可讓受損的中樞神經元啟動修補機制、促進神經元再生，研究成果刊登在《自然─化學生物學》（Nature Chemical Biology）。

中央研究院基因體中心主任洪上程說，中樞神經較不容易修復，過去文獻顯示，當中樞神經遭受外力使軸突斷裂，人體會分泌名為「硫酸軟骨素」的醣類，這個醣類會聚集在受傷的神經軸突，並與受體PTPRσ結合，接著催化作用去除細胞質內蛋白Cortactin的磷酸根，使斷裂的軸突末端產生球狀突起物，軸突就不再生長了。若能抑制去磷酸根作用，就有機會讓軸突持續生長、修復中樞神經。

洪上程的研究團隊發現，名為「硫酸乙醯肝素」的人工合成八醣體，跟「硫酸軟骨素」化學結構相近，有機會修復受損的中樞神經。經過台日研究團隊合作，將老鼠脊髓延伸到肌肉的中樞神經元，放進鋪了「硫酸軟骨素」的培養皿，及舖了「硫酸軟骨素」與「硫酸乙醯肝素」化合物的培養皿進行比較。

實驗隔日就觀察到，第一組培養皿的軸突一如預期停止生長，而第二組的培養皿中，有較多硫酸根數量合成化合物的培養皿，成功讓神經軸突持續生長。

洪上程表示，這項研究目前在培養皿研究階段，將陸續進行動物研究與人體研究，盼這個以分子修補神經元的機制，能順利開發成「硫酸乙醯肝素」或PTPRσ抑制劑，幫助因車禍或工害造成癱瘓的病人再站起來。