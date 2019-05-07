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影／健康存摺再進化 子女健康資訊帶著走

2019-05-07 12:02聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

「小朋友打過預防針沒」、「下次洗牙是什麼時候」，瑣碎的健康醫療資訊，常常讓人記不住。衛福部健保署推健康存摺app，在手機就可以查詢自己的就醫、用藥等紀錄，今宣布App再進化，新增「眷屬管理」功能。

未來父母可查閱依附參加健保未滿15歲子女的資料；為人子女者若家有高齡父母，也可以在高齡父母本人同意後，申請查閱父母的健康存摺，健康資訊可以隨身帶者走，關注家人健康。

健康存摺自2014年9月推出，至今年4月為止，已有114萬人登錄使用。健保署長李伯璋指出，由於健康存摺可開放查詢最近3年門診、住診、牙科、中醫、檢驗檢查、出院病歷摘要等資訊，還有提醒使用免費成人健檢等功能，受到民眾高度好評，健保署也收到不少民眾詢問「可否查詢家人資料」。

為協助民眾掌握年幼子女或高齡父母的健康，即日起健康存摺開放新功能，15歲以下若依附父或母參加全民健保，其依附加保的父或母只要登錄健康存摺，即可在「眷屬」欄查閱到子女的資料，查閱期限至子女年滿15歲的前一天為止。

若非子女依附家長以及要查閱15歲以上子女，甚至是高齡長輩的資料，都需在本人同意後，透過線上身份認證或是持雙證件臨櫃辦理，才能調閱健康存摺資訊。

至於名列保護名單者（例如申請家暴保護），及法定代理人遭法院宣告停止侵權者，其未成年子女的健康存摺，則不開放他人查閱。

健康存摺已有114萬人登錄使用。記者劉嘉韻／攝影
健康存摺已有114萬人登錄使用。記者劉嘉韻／攝影
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為協助民眾掌握年幼子女或高齡父母的健康，即日起開放眷屬功能。記者劉嘉韻／攝影
為協助民眾掌握年幼子女或高齡父母的健康，即日起開放眷屬功能。記者劉嘉韻／攝影
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健保中醫健檢
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