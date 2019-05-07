公共出借權財源哪來？立委擬修圖書館法

2019-05-07 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



教育部將在年底前於兩家國立圖書館試辦「公共出借權」，補償著作人與出版社的預算何來成最大問題。立委蘇巧慧等人連署修改圖書館法第7條草案，增列「政府應編列預算，補償出版品相關權利人其出版品供公眾無償借閱之報酬」等條文，並將在6月開公聽會討論。

蘇巧慧、張廖萬堅等立委上周開記者會，說明修改圖書館法第7條構想。張廖萬堅當時指出，根據財政部統計，台灣出版產業銷售值從西元2013年616億7000萬元，逐年衰退到2017年460億6400萬元，公共圖書館借閱冊數卻從2011年5700萬冊上升到2017年的7656萬冊，代表民眾漸漸以「借書」取代「買書」。

據指出，蘇巧慧等人已擬圖書館法第7條條文修正草案，增列「政府應編列預算，補償出版品相關權利人其出版品供公眾無償借閱之報酬；補償之對象、範圍及辦理方式，由主管機關定之」等文字，目前正連署，預定下周之後排入立法院審議。

政治大學圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友表示，他對公共出借權相關法案最優先的選擇是立專法，但依目前的現實環境，最可行的是修改圖書館法第7條，否則若是修訂著作權法、文化基本法草案等，都更遙不可及，很希望該法修正能盡速三讀。他也向圖書館界喊話，「公共出借權不是財狼虎豹，而是賜予圖書館光榮的印記。」

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事吳政鴻說，出版業一直希望圖書館業一起合作推動公共出借權，不過就他所知，圖書館一來擔心發放補償金會排擠到購書預算，二來擔心外界會因出版業產值萬一萎縮，又會怪圖書館。