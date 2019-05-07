親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

綠委提法官法修法 法官：木馬屠城記將上演

公共出借權財源哪來？立委擬修圖書館法

2019-05-07 11:44聯合報 記者何定照╱即時報導

教育部將在年底前於兩家國立圖書館試辦「公共出借權」，補償著作人與出版社的預算何來成最大問題。立委蘇巧慧等人連署修改圖書館法第7條草案，增列「政府應編列預算，補償出版品相關權利人其出版品供公眾無償借閱之報酬」等條文，並將在6月開公聽會討論。

蘇巧慧、張廖萬堅等立委上周開記者會，說明修改圖書館法第7條構想。張廖萬堅當時指出，根據財政部統計，台灣出版產業銷售值從西元2013年616億7000萬元，逐年衰退到2017年460億6400萬元，公共圖書館借閱冊數卻從2011年5700萬冊上升到2017年的7656萬冊，代表民眾漸漸以「借書」取代「買書」。

據指出，蘇巧慧等人已擬圖書館法第7條條文修正草案，增列「政府應編列預算，補償出版品相關權利人其出版品供公眾無償借閱之報酬；補償之對象、範圍及辦理方式，由主管機關定之」等文字，目前正連署，預定下周之後排入立法院審議。

政治大學圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友表示，他對公共出借權相關法案最優先的選擇是立專法，但依目前的現實環境，最可行的是修改圖書館法第7條，否則若是修訂著作權法、文化基本法草案等，都更遙不可及，很希望該法修正能盡速三讀。他也向圖書館界喊話，「公共出借權不是財狼虎豹，而是賜予圖書館光榮的印記。」

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事吳政鴻說，出版業一直希望圖書館業一起合作推動公共出借權，不過就他所知，圖書館一來擔心發放補償金會排擠到購書預算，二來擔心外界會因出版業產值萬一萎縮，又會怪圖書館。

吳政鴻說，出版界為說服圖書館界，討論在公共出借權實施後，本土作者會到圖書館辦更多活動，相互拉抬；另據邱炯友研究，公共圖書館借出書籍只有35%是本土作者、原創書籍，影響預算有限，且就現行規畫，公共出借權預算也不會排擠到圖書館購書預算。

教育部昨表示，年底前將在國立圖書館首度試辦公共出借權，將於一、兩個月內成立專案小...
教育部昨表示，年底前將在國立圖書館首度試辦公共出借權，將於一、兩個月內成立專案小組研擬相關措施。圖為台中的國立圖書館。本報資料照片
分享

圖書館蘇巧慧出版業
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

血汗營養師大逃亡 王明鉅：醫療團隊與病人家屬都有責

2019-05-07 13:12

僑民限領國保？ 衛福部：他們也是國民

2019-05-06 23:57

春遊補助剩餘額度 觀光局擬每週公布一次

2019-05-07 12:29

教部推公共出借權 圖書館：補償金絕不排擠購書預算

2019-05-07 12:04

年輕人也愛古典樂 遠離現代噪音的避風港？

2019-05-07 12:29

日本創意廣告 用剪刀剪出貝多芬快樂頌

2019-05-07 12:12

腸病毒新增2例幼兒重症 衛署提醒疫情升溫中

2019-05-07 14:06

國教署：5月底前完成課程計畫備查並公告

2019-05-07 14:04

回金門奉獻所學24年 李愛玉獲護理人員資深典範獎

2019-05-07 13:03

路竹淨水場通過ISO 14001驗證 高雄園區用水掛保證

2019-05-07 12:45

歡慶穆斯林齋戒月 全台最美祈禱室在檜意森活村啟用

2019-05-07 12:08

影／健康存摺再進化 子女健康資訊帶著走

2019-05-07 12:02

影／小女童興奮拉好友自拍 網友眼尖發現「亮點」太可愛～

2019-05-07 12:00

幫助癱瘓的人站起來 中研院中樞神經再生研究再突破

2019-05-07 11:25

公共出借權 學者籲著作人補償金逾五成

2019-05-07 11:09

不是只知道酸甜苦辣 研究發現舌頭也可以「聞」到食物的氣味

2019-05-07 11:09

阿嬤長期遭吸毒兒情緒勒索 就醫治療走出傷痛陰影

2019-05-07 11:03

不只陪伴病人、幫推手術車 AI機器人還能開解護理師！

2019-05-07 11:00

養孩不如養寵物？兒盟：逾六成育齡婦女沒計畫生小孩

2019-05-07 10:33

夢幻鍋物鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 10:17

子宮肌瘤要開刀？拿子宮更年期提前？婦癌名醫破迷思

2019-05-07 09:55

吳德榮：明至周五大氣仍不穩定 小範圍雷雨發展機率

2019-05-07 09:47

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:30

氣象局：周五前出門最好備雨具 周末天氣漸好轉

2019-05-07 09:25

5縣市注意！氣象局發大雨特報

2019-05-07 09:23

獨／出版創作福音 公共出借權年底前國立圖書館試辦

2019-05-07 09:20

快絕跡的紅榜在這翻紅 最潮用語讓古人崩潰

2019-05-07 09:00

憂成「南安小熊」翻版 台灣一葉蘭野生地請保密

2019-05-07 08:18

彭啟明：今白天有涼意 北部高溫21度

2019-05-07 07:40

孩子上課老是瞇瞇眼？ 家長小心是近視了

2019-05-07 07:39

中南部白天降雨趨緩 北台灣整天偏涼

2019-05-07 04:44

花蓮捕獲稀有巨口鯊 環團：修法禁 漁民：多誤捕

2019-05-06 23:57

不用吸管用杯蓋 竟消耗更多塑膠？

2019-05-06 23:57

健康你我他／粉筆頭+精油 我的除濕幫手

2019-05-06 23:41

母親節醫美促銷 別衝動埋單

2019-05-06 23:41

走路腳痛5年…不是痠痛是腳中風！

2019-05-06 23:41

當末期病人回家…愛就勇敢說出口

2019-05-06 23:41

北部雨不停 一路下到周五

2019-05-06 23:40

不要把安慰當成說教！「情商高」的人，用3招讓對方感受真正的體諒

2019-05-06 23:32
看更多

熱門文章

發票中1千開心貼臉書悲劇了 超商兌獎「有人領走了」

2019-05-06 18:05

她經痛加胃痛搭捷運被阿伯嗆讓座 一句話讓對方臉垮下來

2019-05-06 17:58

快絕跡的紅榜在這翻紅 最潮用語讓古人崩潰

2019-05-07 09:00

中獎發票PO臉書遭冒領 當事人深感悔意仍有刑事責任

2019-05-06 20:36

女帶2友...相親被要求付整桌飯錢 男怒：被當盤子

2019-05-06 14:59

BV換季指定商品5折起 種類齊全民眾排隊瘋搶！

2019-05-06 14:32

每日星座運勢／牡羊與人接觸有好運 展現個人魅力

2019-05-07 00:00

周四迎新鋒面！氣象局：北部的雨一路下到周五

2019-05-06 17:58

不用吸管用杯蓋 竟消耗更多塑膠？

2019-05-06 23:57

僑民限領國保？ 衛福部：他們也是國民

2019-05-06 23:57

受南方雲系影響 氣象局發布中南部6縣市大雨特報

2019-05-06 19:40

出國機票要變貴了！ 燃油附加費5月8號起調漲

2019-05-06 15:22

影／猩猩忙躲雨 最後一隻老大厭世表情惹笑網友

2019-05-07 12:50

不能帶動物回家 這個收容中心發起認養

2019-05-06 18:04

八成民眾都犯這種錯？ 五種壞習慣讓妳「越變越醜」

2019-05-06 16:06

陪她走過最後一程 兒子發現了強勢老媽隱藏的溫柔

2019-05-06 21:42

南安小熊野放 隨行獸醫師看獨家報導事件

2019-05-06 14:53

養貓細菌多？結婚對象要他二選一 「選貓啊你算什麼」網推爆

2019-05-07 11:40

凱亞、Gigi都用這款包 Versace新系列年輕有型

2019-05-06 15:24

曾被醫生警告難以懷孕 時尚網紅分享低潮過往獲百萬讚

2019-05-06 18:02

獨／出版創作福音 公共出借權年底前國立圖書館試辦

2019-05-07 09:20

中南部白天降雨趨緩 北台灣整天偏涼

2019-05-07 04:44

【幸福老後】林靜芸醫師／不衰的愛，不老的性福

2019-05-07 06:00

氣象局：周五前出門最好備雨具 周末天氣漸好轉

2019-05-07 09:25

不要把安慰當成說教！「情商高」的人，用3招讓對方感受真正的體諒

2019-05-06 23:32

憂成「南安小熊」翻版 台灣一葉蘭野生地請保密

2019-05-07 08:18

假人頭、假眼珠大亂鬥 Met Gala紅毯今年男星大勝女星

2019-05-07 11:09

最暖春季降臨！全聯熱門冰品開賣 珍奶雪糕第2件5折

2019-05-06 16:35

小熊維尼變身超萌飲料！小7獨家限量「蜜蜂工坊蜂蜜牛奶」

2019-05-07 11:09

【生活點滴】朱玲／臭豆腐憶往

2019-05-07 06:00

新北人快訂！壽司郎進駐中和 限定版鮪魚大腹只要40元

2019-05-06 18:06

5縣市注意！氣象局發大雨特報

2019-05-07 09:23

【生活點滴】劉洪貞／陽台變書房

2019-05-07 06:00

台灣燈會驕傲不完 又有兩件作品在義大利獲獎

2019-05-06 14:30

柯文哲挪北捷救命錢還債 議員爆文湖線車廂年限再延20年

2019-05-06 16:16

彭啟明：今白天有涼意 北部高溫21度

2019-05-07 07:40

與AI聊天抒解壓力 榮總推「恩天使」

2019-05-06 20:07

護理精神傳承 母女3人都是南丁格爾

2019-05-06 18:58

2019 Met Gala紅毯大亂鬥！男星造型吹起黑、白風

2019-05-07 12:06

北捷平均每天至少1人受傷 藍議員痛批：要檢討

2019-05-06 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top