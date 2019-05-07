國立圖書館每借出一書 著作人出版人可望分享10元補償

2019-05-07 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



教育部將在年底前於兩家國立圖書館試辦「公共出借權」，屆時出借補償金多少、作家等著作人與出版社所收補償金比例還待討論。受託研究該案的政治大學圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友表示，就他估算，讀者每借一本書補償金約在台幣10元以下，他也建議補償金比例一定要保障著作人至少拿五成。

邱炯友說，他參考英國的公共出借權是以書價、國民所得等來估算借閱每本補償金，算出台灣的合理價格不會超過10元。不過全球32個實施類似公共出借權的國家中，大多保護作家、插畫作者等著作人權益，有回饋到出版社的不到一半。他則認為，著作人若缺乏出版社扶持，恐怕得不到足夠聲援，制度推動將無以為繼，認為應也讓出版社共享補償金。

邱炯友表示，很重要的是，一定要將著作人權益放在第一順位，至少要拿五成，以一本書出借補償金10元來算，至少要拿5元，其他再給出版社。至於行政院長蘇貞昌認為先以本土原創書為主，他很表認同，認為確實先該保障原創書種而非翻譯書。

補償金計算原則方面，邱炯友認為，若採冊數或種數為補償原則，恐須界定有效補償對象出版年代從何年開始，或只要符合我國著作權保護標的年代即可等問題。他建議採計「館藏借閱次數」就好，好將重點放在借閱行為而非圖書身分，可稍解困擾，也符合類似使用者付費精神下的公平正義精神。

外界關心若是過世作者、出版社已倒閉怎麼算，邱炯友說，國外實施公共出借權者，都是採作者自行登記制，才能進一步聯繫、匯款，作者若沒來登記，恐就拿不到補償金，因此圖書館也必須做好宣導。

他指出，若台灣要試辦，接下來應是交由其中一家國立圖書館負責宣導作者登記、實際登記、管理、撥款等業務，或是採委外、招標辦理，細節還有得喬。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事吳政鴻表示，出版業樂見實施公共出借權。至於補償金比例如何訂，他說，仿香港採著作人、出版社各半，金額由政府撥到出版社、再由出版社交給作者，是滿公平的做法。