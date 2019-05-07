阿嬤長期遭吸毒兒情緒勒索 就醫治療走出傷痛陰影

2019-05-07 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



母親節將近，農業型態嘉義縣隔代教養家庭多，許多兼代母職阿嬤，身心健康值得關注；嘉義縣民雄鄉61歲張姓阿嬤長子吸毒遊手好閒，她不忍2個孫子沒媽媽照顧，把兒孫接回家，到處打零工賺錢養家，但兒子沉迷網路欠下不少手機費，加上花錢買遊戲點數，在家白吃白喝，還不時向她索討生活費，阿嬤拒絕就恐嚇威脅，揚言要大家一起死。

阿嬤承受不住，夜間難以入眠、心情鬱悶、胸悶，出現想自我了斷念頭，經嘉義雙福及善牧基金會介入處理，轉介阿嬤給嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀及臨床心理師，接受藥物及心理治療，並在治療時結識1名同樣嬤代母職的陳姓阿嬤，兩人相互加油打氣，逐漸走出陰霾及找到自信。

李連冀說，阿嬤面對兒子情緒勒索，雖苦不堪言，好言相勸，希望有一天浪子回頭，只是去年最貼心孝順次子意外身亡，讓阿嬤承受不住，出現想自我了斷念頭，目前阿嬤經治療逐漸走出陰霾及找到自信，張姓阿嬤與陳姓阿嬤孫子都是過動兒，一起討論教養方法，學做手工花義賣。

李連冀表示，白髮人送黑髮人對長輩是難以承受之痛，因此會出現憂鬱症狀，需要藥物治療才能協助緩解哀傷的心情，但喪女之痛這部分仍需要心理治療撫慰，加上阿嬤對兒子情緒勒索難以應付，也需要臨床心理師幫助她怎麼來設立界限；重視傳統觀念張姓阿嬤對孩子索求容易心軟，但意識到自己許多行為複製於母親，年紀大要改變不容易，但可以覺察自己未必是件簡單的事，這一點張姓阿嬤做到了。