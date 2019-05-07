親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

阿嬤長期遭吸毒兒情緒勒索 就醫治療走出傷痛陰影

2019-05-07 11:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

母親節將近，農業型態嘉義縣隔代教養家庭多，許多兼代母職阿嬤，身心健康值得關注；嘉義縣民雄鄉61歲張姓阿嬤長子吸毒遊手好閒，她不忍2個孫子沒媽媽照顧，把兒孫接回家，到處打零工賺錢養家，但兒子沉迷網路欠下不少手機費，加上花錢買遊戲點數，在家白吃白喝，還不時向她索討生活費，阿嬤拒絕就恐嚇威脅，揚言要大家一起死。

阿嬤承受不住，夜間難以入眠、心情鬱悶、胸悶，出現想自我了斷念頭，經嘉義雙福及善牧基金會介入處理，轉介阿嬤給嘉市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀及臨床心理師，接受藥物及心理治療，並在治療時結識1名同樣嬤代母職的陳姓阿嬤，兩人相互加油打氣，逐漸走出陰霾及找到自信。

李連冀說，阿嬤面對兒子情緒勒索，雖苦不堪言，好言相勸，希望有一天浪子回頭，只是去年最貼心孝順次子意外身亡，讓阿嬤承受不住，出現想自我了斷念頭，目前阿嬤經治療逐漸走出陰霾及找到自信，張姓阿嬤與陳姓阿嬤孫子都是過動兒，一起討論教養方法，學做手工花義賣。

李連冀表示，白髮人送黑髮人對長輩是難以承受之痛，因此會出現憂鬱症狀，需要藥物治療才能協助緩解哀傷的心情，但喪女之痛這部分仍需要心理治療撫慰，加上阿嬤對兒子情緒勒索難以應付，也需要臨床心理師幫助她怎麼來設立界限；重視傳統觀念張姓阿嬤對孩子索求容易心軟，但意識到自己許多行為複製於母親，年紀大要改變不容易，但可以覺察自己未必是件簡單的事，這一點張姓阿嬤做到了。

李連冀稱讚張姓阿嬤是「自強阿嬤」，母親節將近，社會變遷單親家庭增多，母親教養重擔落在阿嬤、家屬，或代替母職的寄養家庭、機構保育員，大家向他們獻上最大敬意，因他們奉獻填補孩子心中遺憾。

張姓阿嬤長期遭吸毒兒子情緒勒索，就醫治療走出傷痛陰影。記者魯永明／攝影
張姓阿嬤長期遭吸毒兒子情緒勒索，就醫治療走出傷痛陰影。記者魯永明／攝影
分享

母親節寄養家庭憂鬱症
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

氣象局：周五前出門最好備雨具 周末天氣漸好轉

2019-05-07 09:25

不是只知道酸甜苦辣 研究發現舌頭也可以「聞」到食物的氣味

2019-05-07 11:09

夢幻鍋物鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 10:17

不用吸管用杯蓋 竟消耗更多塑膠？

2019-05-06 23:57

獨／出版創作福音 公共出借權年底前國立圖書館試辦

2019-05-07 09:20

快絕跡的紅榜在這翻紅 最潮用語讓古人崩潰

2019-05-07 09:00

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:30

憂成「南安小熊」翻版 台灣一葉蘭野生地請保密

2019-05-07 08:18

僑民限領國保？ 衛福部：他們也是國民

2019-05-06 23:57

孩子上課老是瞇瞇眼？ 家長小心是近視了

2019-05-07 07:39

影／北科大學生設計...單人鍋具智能化 一人開伙好方便

2019-05-07 11:06

不只陪伴病人、幫推手術車 AI機器人還能開解護理師！

2019-05-07 11:00

養孩不如養寵物？兒盟：逾六成育齡婦女沒計畫生小孩

2019-05-07 10:33

子宮肌瘤要開刀？拿子宮更年期提前？婦癌名醫破迷思

2019-05-07 09:55

吳德榮：明至周五大氣仍不穩定 小範圍雷雨發展機率

2019-05-07 09:47

5縣市注意！氣象局發大雨特報

2019-05-07 09:23

彭啟明：今白天有涼意 北部高溫21度

2019-05-07 07:40

中南部白天降雨趨緩 北台灣整天偏涼

2019-05-07 04:44

花蓮捕獲稀有巨口鯊 環團：修法禁 漁民：多誤捕

2019-05-06 23:57

健康你我他／粉筆頭+精油 我的除濕幫手

2019-05-06 23:41

母親節醫美促銷 別衝動埋單

2019-05-06 23:41

走路腳痛5年…不是痠痛是腳中風！

2019-05-06 23:41

當末期病人回家…愛就勇敢說出口

2019-05-06 23:41

北部雨不停 一路下到周五

2019-05-06 23:40

不要把安慰當成說教！「情商高」的人，用3招讓對方感受真正的體諒

2019-05-06 23:32

中獎發票PO臉書遭冒領 當事人深感悔意仍有刑事責任

2019-05-06 20:36

受南方雲系影響 氣象局發布中南部6縣市大雨特報

2019-05-06 19:40

護理精神傳承 母女3人都是南丁格爾

2019-05-06 18:58

發票中1千開心貼臉書悲劇了 超商兌獎「有人領走了」

2019-05-06 18:05

她經痛加胃痛搭捷運被阿伯嗆讓座 一句話讓對方臉垮下來

2019-05-06 17:58

周四迎新鋒面！氣象局：北部的雨一路下到周五

2019-05-06 17:58

夏令營哪裡找？ 「課外通」幫孩子找到優良課外活動

2019-05-06 17:32

柯文哲挪北捷救命錢還債 議員爆文湖線車廂年限再延20年

2019-05-06 16:16

人氣打卡點 一個怎麼拍都美的國度帛琉Palau

2019-05-06 16:05

什麼都有什麼都不奇怪 環境生態急急如律令

2019-05-06 16:00

不只我家附近的遊戲場被拆 遊戲場革命把遊戲權還給孩子

2019-05-06 15:58

出國機票要變貴了！ 燃油附加費5月8號起調漲

2019-05-06 15:22

北捷平均每天至少1人受傷 藍議員痛批：要檢討

2019-05-06 15:13

台灣燈會驕傲不完 又有兩件作品在義大利獲獎

2019-05-06 14:30
看更多

熱門文章

發票中1千開心貼臉書悲劇了 超商兌獎「有人領走了」

2019-05-06 18:05

公職3年「再待會瘋掉」 他揭台灣盛行內鬥文化

2019-05-06 12:39

中獎發票PO臉書遭冒領 當事人深感悔意仍有刑事責任

2019-05-06 20:36

女帶2友...相親被要求付整桌飯錢 男怒：被當盤子

2019-05-06 14:59

BV換季指定商品5折起 種類齊全民眾排隊瘋搶！

2019-05-06 14:32

她經痛加胃痛搭捷運被阿伯嗆讓座 一句話讓對方臉垮下來

2019-05-06 17:58

周四迎新鋒面！氣象局：北部的雨一路下到周五

2019-05-06 17:58

快絕跡的紅榜在這翻紅 最潮用語讓古人崩潰

2019-05-07 09:00

每日星座運勢／牡羊與人接觸有好運 展現個人魅力

2019-05-07 00:00

鋒面急凍高山？合歡山出現「-99°C」超驚人低溫

2019-05-06 12:57

僑民限領國保？ 衛福部：他們也是國民

2019-05-06 23:57

不用吸管用杯蓋 竟消耗更多塑膠？

2019-05-06 23:57

胃如何消化泡麵影片曝光 過兩小時竟還是原型

2019-05-06 11:54

受南方雲系影響 氣象局發布中南部6縣市大雨特報

2019-05-06 19:40

出國機票要變貴了！ 燃油附加費5月8號起調漲

2019-05-06 15:22

不能帶動物回家 這個收容中心發起認養

2019-05-06 18:04

八成民眾都犯這種錯？ 五種壞習慣讓妳「越變越醜」

2019-05-06 16:06

南安小熊野放 隨行獸醫師看獨家報導事件

2019-05-06 14:53

陪她走過最後一程 兒子發現了強勢老媽隱藏的溫柔

2019-05-06 21:42

中南部白天降雨趨緩 北台灣整天偏涼

2019-05-07 04:44

曾被醫生警告難以懷孕 時尚網紅分享低潮過往獲百萬讚

2019-05-06 18:02

不要把安慰當成說教！「情商高」的人，用3招讓對方感受真正的體諒

2019-05-06 23:32

凱亞、Gigi都用這款包 Versace新系列年輕有型

2019-05-06 15:24

走路腳痛不一定是足底筋膜炎 七旬伯腳中風險截肢

2019-05-06 14:02

憂成「南安小熊」翻版 台灣一葉蘭野生地請保密

2019-05-07 08:18

不要沖洗生雞肉免播細菌！ 美「反傳統」衛生忠告掀網民罵戰

2019-05-06 11:10

「就口杯」不見得比吸管減塑？環保署承諾檢討

2019-05-06 11:55

最暖春季降臨！全聯熱門冰品開賣 珍奶雪糕第2件5折

2019-05-06 16:35

花蓮捕獲巨口鯊 重達612公斤

2019-05-06 12:15

台灣燈會驕傲不完 又有兩件作品在義大利獲獎

2019-05-06 14:30

今晚到郊區看流星的長尾巴 寶瓶座流星雨22時極大值

2019-05-06 13:58

柯文哲挪北捷救命錢還債 議員爆文湖線車廂年限再延20年

2019-05-06 16:16

【幸福老後】林靜芸醫師／不衰的愛，不老的性福

2019-05-07 06:00

宅男老饕有福啦！ 鼎泰豐可以外送了

2019-05-06 13:02

新北人快訂！壽司郎進駐中和 限定版鮪魚大腹只要40元

2019-05-06 18:06

彭啟明：今白天有涼意 北部高溫21度

2019-05-07 07:40

獨／出版創作福音 公共出借權年底前國立圖書館試辦

2019-05-07 09:20

淡水海巡隊查獲越界大陸漁船 發現31公斤豬肉

2019-05-06 12:35

北部雨不停 一路下到周五

2019-05-06 23:40

護理精神傳承 母女3人都是南丁格爾

2019-05-06 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top