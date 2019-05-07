養孩不如養寵物？兒盟：逾六成育齡婦女沒計畫生小孩

2019-05-07 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



母親節將至，但想當媽媽的年輕女性愈來愈少，台灣生育率已連4年下滑。兒福聯盟今公布2019年台灣女性生育意願與育兒現況調查報告，許多台灣女性覺得「不必生」、「不想生」或「沒有條件生」。

內政部戶政司統計，台灣總生育率已連續4年下滑，2018年更名列全球倒數第二，僅高於南韓。兒盟調查發現，20至44歲生育年齡女性有四成六認為沒有一定要生孩子；六成一育齡女性沒計畫要生或再生孩子。

至於女性不願生育的原因，兒盟調查發現，五成五未生育女性認為「不想現有的自由和較寬裕生活被影響」，占比是韓國女性的三倍，顯示台灣女性更認同自由至上的價值觀；六成四的媽媽表示「經濟狀況不允許，無法負擔育兒費用」，也有超過四成的媽媽說「無法保證給孩子理想中的生活」。

兒盟以女性第一次生育的平均年齡30歲為參考基準，發現台灣20至29歲女性比其他年齡層更認同「不生孩子也沒關係」（62.4%），也更認同「養孩子不如養寵物」（37.1%）。兒盟政策中心主任李宏文指出，年輕未生育女性沒有一定要生孩子的認知尤其強烈，恐讓台灣少子化問題日益嚴峻。

兒盟調查也發現，有近六成的20至29歲女性計畫生孩子，卻有三成四認為生育孩子無法得到職場上的支持，更有四成二認為政府政策支持相當薄弱。李宏文呼籲政府改進以下三個政策，讓女性更願意當媽媽。

首先，勞動部必須更積極改善勞動條件、督促企業落實友善育兒。兒盟指九成女性認為「合理房價」、「收入增加」和「企業友善育兒的措施」最能提高生育意願，建議財政部、金管會和內政部在平抑房價、建設公共住宅上應加快腳步。

第二是給予全職媽媽平等待遇。李宏文指出，把孩子送托準公共化保母、托嬰中心、幼兒園所獲得的托育補助是每月6000元，全職媽媽可領取的育兒津貼只有每月2500元，金額差很大，在家帶小孩不應受差別待遇。