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子宮肌瘤要開刀？拿子宮更年期提前？婦癌名醫破迷思

2019-05-07 09:55聯合報 記者趙容萱╱即時報導

子宮肌瘤是很多女性的腹中大患，很多婦女擔心需要開刀？萬一拿掉子宮，是否會更年期提前？台中林新醫院癌症副院長暨婦產部主任何師竹說，約6成婦女超音波檢查可找到肌瘤，有症狀才需要開刀。

她強調，婦女有時候擔心，失去子宮，更年期會提前，或荷爾蒙提前功能降低，其實子宮與荷爾蒙無關，荷爾蒙是從卵巢產生的，子宮與荷爾蒙無關，切除子宮只有一個問題，就是不能懷孕，她的經驗來說，都要與病患充分的諮商、溝通。

何師竹說，症狀例如內膜下的肌瘤，因位置關係，即便1到2公分，出現經血過多、經血時間拖很長，或肌層內肌瘤過大也會影響月經，另外漿膜下肌瘤過大，壓迫膀胱、直腸，會出現頻尿、解尿困難、裡急後重，建議要積極治療。

何師竹指出，單發大於8公分，就要小心是惡性肉瘤，雖不常見，但要做鑑別診斷，必要時，可在手術中先取出肌瘤，然後送病理立即冰凍切片，若為惡性，還是要子宮切除。

何師竹說，手術一種為子宮切除術，多運用在完成生育，而且靠近停經者，第二種尤其需要生育，可考慮只切除肌瘤，保留子宮。若病患有生育需求，或心理上無法接受切除子宮，處置上會切除有症狀的肌瘤，保留子宮。

她指出，對於完成生育婦女，有的患者考量肌瘤很多，一個個拿手術時間長、出血量多，經諮商認為子宮拿掉較無牽掛，也有靠近更年期的女性，荷爾蒙變化，尤其是體重過重的女性，考量子宮內膜癌機率增加，倒不如拿掉子宮。

醫師何師竹（左）建議，子宮肌瘤要不要開刀？該做哪種處置？都要與醫師充分的諮商、溝...
醫師何師竹（左）建議，子宮肌瘤要不要開刀？該做哪種處置？都要與醫師充分的諮商、溝通。記者趙容萱／攝影
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子宮手術
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