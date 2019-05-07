獨／出版創作福音 公共出借權年底前國立圖書館試辦

2019-05-07 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣出版業力推圖書館「公共出借權」多年，效法國外讀者每從圖書館借一本書，政府便付補償金給作家和出版社，藉此尊重著作權並提振出版產業。教育部昨表示，年底前將在國立圖書館首度試辦公共出借權，並於一、兩個月內成立專案小組研擬相關措施。

出版業者多年來建議公共出借權、出版業比照雜誌業免徵5%營業稅、購書減免稅等提振產業措施，但都只停留倡議、研議階段，文化部從文建會時期就有意推動的圖書統一定價制也沒下文。教育部將首度先在國立圖書館試辦公共出借權，已是很大突破。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事、台南市中小企業協會理事長吳政鴻表示，他4月間和中小企業總會拜會行政院長蘇貞昌，會中向蘇貞昌表達希望推動公共出借權，當場獲蘇貞昌、教育部長潘文忠和文化部長鄭麗君承諾於今年規畫從教育部所屬國立圖書館試行，後續再延伸到所有公共圖書館，且相關經費不擠壓圖書館原有購書經費。

根據行政院4月25日新聞稿，蘇貞昌對於中小企業協會代表建議政府重視公共出借權，以扶植本土創作環境，回應圖書出版品在圖書館讓人免費借閱，確應考慮計算利潤回饋給作者及出版業，認為可參考國外公共出借權制度，先由國立圖書館開始逐步推動。

教育部終身教育司科長吳中益表示，教育部兩天前已針對此再度開會，決議先邀專家學者開諮詢會議，並於一、兩個月內成立專案小組，目標是年底前從國立圖書館開始試辦公共借閱權。由於全台三家國立圖書館中，國家圖書館的書不外借，很難執行，將從中和的國立台灣圖書館、台中的國立公共資訊圖書館先試辦。

吳中益說，由於這是台灣首次試辦，許多前置系統待建置確認，包括如何計價、如何計算借閱次數等，都待釐清；蘇貞昌建議先以本土、原創書種優先，教育部也會研議書種類別是否要限制。此外還會討論是否和文化部成立扶植出版業制度面的平台，分由文化部、教育部負責不同主管面向。