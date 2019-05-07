憂成「南安小熊」翻版 台灣一葉蘭野生地請保密

2019-05-07 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南安小熊「妹仔」日前野放，因有媒體跟拍獨家公布位置，恐讓有心人士找到牠，人為干擾風險驟增；南投山區近期發現大片野生台灣一葉蘭，有鑑於南安小熊、台東紅檜巨木群等情形，保育人士對地點保密到家，就怕被下毒手盜採。

南投縣合歡山、玉山等高海拔山區近期進入花季，除高山杜鵑盛放外，台灣特有種「台灣一葉蘭」也在開始綻放，最近就有保育人士親睹超大片台灣一葉蘭迸綻，紫色花朵狂妄霸占翠綠山林間的美景，讓他驚艷捕捉畫面，紀錄且留存。

對於「台灣一葉蘭」野生盛放地點，保育人士都三緘其口，僅說是在海拔約2300公尺的山林間發現，其餘保密到家，就怕多說被聽出端倪，資訊全都露，但他提到，第一次看到這麼大片的野生台灣一葉蘭族群，美到讓人忘卻長途跋涉的疲憊。

林務局南投林區管理處指出，台灣一葉蘭為台灣特有植物，又名「台灣獨蒜蘭」、「台灣慈姑蘭」、「山慈姑」，其生長環境分布在海拔1500至2500公尺的中高海拔山區，每年春夏兩季開花，入秋後以球莖冬眠，就是因為「只發一葉」而得名。

不過，台灣一葉蘭過去被大量盜採破壞，數量嚴重減少，目前在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中，被列為易危物種（Vulnerable）級別，棲地必須要妥善保護，才能儘量避免人為干擾與破壞。