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彭啟明：今白天有涼意 北部高溫21度

2019-05-07 07:40聯合報 記者雷光涵╱即時報導

昨天下了一整天的雨，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天水氣比昨天稍少一些，不過全台還是有雨勢，明、後天東北風稍減弱、預期回溫2、3度，水氣更少，降雨空檔時間會增加。

彭啟明在臉書說，這波結合西南風增強帶來潮濕水氣、廣東福建的雲系水氣東移以及東北風三的系統，在台灣附近交會，主要滯留鋒面在台灣南邊的巴士海峽附近；上游的西南風，在中南半島到南海這附近有大片熱對流，還好這時候有東北風與之抗衡，不然這西南水氣往台灣附近發展，雨勢就會更大。

他指出，今天清晨東北風明顯增強，北部許多地方清晨低溫跌到16-18度，明顯有涼意，中部降到19-20度，預期白天回溫也有限，北部21-22度，中南部25-27度。

彭啟明說，周三、四仍有陣雨，但空檔時間會增加，周四、五預期也有微弱鋒面接近，稍不穩定但水氣不多，是偶陣雨的類型。到了周六、日、一水氣減少，他說，預期會有幾天相對乾燥、明顯回溫，中午甚至有點炎熱。

他表示，下周還是有鋒面，到5月中下旬可能有較大的改變、有較具規模的鋒面雲系接近，預期5月下旬到6月初有較完整的梅雨鋒面接近，提醒在汛期早點做好準備。

不過彭啟明也說，此時預報的「局部陣雨」，不是每天那地方都在下雨，指的是多數地方或多數時間的天氣，但全台灣各地不大相同，某個地方就叫局部還是稍有變化，要明確地某地的變化，需要特別觀察。

中央氣象局說，今天上午持續受南方雲系影響，各地仍是有陣雨的天氣，降雨較為持續且雨勢明顯。氣象局已持續針對高雄、屏東、台東地區及南投、嘉義、台南山區發布大雨特報；下午之後隨著水氣逐漸離開，中南部平地可望轉為多雲的天氣，剩山區仍有局部短暫降雨。至於北部及東半部由於位處迎風面，還是會有局部短暫陣雨。

溫度方面，在東北季風影響下，清晨各地感受偏涼，白天北台灣持續有涼意，高溫只有21、22度，其他地方則較為舒適，花東約24、25度，中南部則可以來到26、27度。

中央氣象局說，今天上午持續受南方雲系影響，各地仍是有陣雨的天氣。本報資料照片
中央氣象局說，今天上午持續受南方雲系影響，各地仍是有陣雨的天氣。本報資料照片
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彭啟明氣象局梅雨高溫大雨特報
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