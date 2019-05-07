孩子上課老是瞇瞇眼？ 家長小心是近視了

2019-05-07 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



孩子剛近視時，可能不知道眼前些微模糊就是近視，因為眼睛一瞇，又可以清楚看見黑板上的粉筆字。國內研究調查發現，台北市高達六成的孩子都以「瞇瞇眼」上課，經篩檢才知，原來近視了。

台北市立聯合醫院眼科專任主治醫師蔡景耀說，陽明大學近日將發布最新的台北市學童近視防治成果，研究團隊從調查中看見，每年新發生的近視學童當中，高達六成不知道自己有近視，孩子近視達100多度都沒有自覺，直到篩檢時被告知才恍然大悟。

蔡景耀說，未被確診的期間可能持續影響視力，因此家長應多注意學齡階段的孩子是否開始「瞇瞇眼」。一旦發現家有「瞇瞇眼」，應將孩子帶往醫療院所確定沒有其他眼睛疾病、確定假性近視以外的真正近視度數。「許多孩子前一天睡不好或打電動打太晚，會發生假性近視，如果這個時候去驗配眼鏡，眼鏡度數可能不符孩子的真實需要，因此驗配前要排除假性近視的因素。」

蔡景耀說，一般來說，孩子走到青春期以前，近視會隨著年齡增加而增加，最怕一路失控變成500度的高度近視，未來發生致盲疾病的風險將會大大提升。