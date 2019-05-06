不要把安慰當成說教！「情商高」的人，用3招讓對方感受真正的體諒

2019-05-06 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



安慰人從來不是一件簡單的事情，當傷心難過的人，陷入自己情緒時，在這樣的情況下，對方感到無可奈何，你也會感受愛莫能助，所以當一個「情商高」懂得安慰別人的人，真的不是一件容易的事情。

到底安慰人要用什麼樣的心態與心境去感同身受，才能讓對方感受到真正的安慰，而不是敷衍關懷呢？

一、換位思考、感同身受

人在心情不好的時候，總喜歡找可以信任的人去排解自己內心的傷害與壓力，來紓解負面情緒。然而「感同身受」與「換位思考」是必須要互相建立及連結的話語，也是貫穿所有安慰事件的關鍵字。

許多人都有經歷過痛苦與悲傷的時候，甚至在最痛苦時，還會排斥別人知曉與接近。當別人對你訴說自己的難處時，用「感同身受」來伸出你的援手，用「換位思考」來替對方擔憂，才能達到真正安慰人的目的。

千萬不要在對方傷心難過的時候，展現自己的同情心，小心自己的情緒也會被拖入漩渦之中，這樣不但沒有安慰到人，也讓自己的情緒變得低迷，接著也走入了負面。

二、拋開說教，才能深刻了解

有種情況是，安慰對方之後，你會發現之後要約對方出來，變成一種困難的可能性了。為什麼我們越安慰人，越會被別人討厭呢？其實是因為我們根本不了解對方，把自己的認知，強加在對方的事情中，畢竟不同的數學題，套用相同的公式，當然換來的就是一題錯誤的答題方式。

所以切記別在對方傷心難過的時候，把安慰變成了「說教」，把自己的人生觀與經驗，自以為無私的分享。但傷心難過的情緒，又有幾個人聽得下這些冗長的大道理呢？不如先了解事情，針對事情來化解、傾聽都是非常重要的事情，在安慰別人的時候，切記別活在自己的世界裡！要走入被安慰者的世界。

三、懂對方，不是用批判

理解對方的傷心難過訊息時，千萬不要對於他的各種行為指指點點，畢竟難過的人，不是來這聽你批評指教的，會找你出來說話的人，通常就是相信、信任彼此、期待包容、渴望被珍惜等，又怎能用你批判世界的方式，來對待這些不開心的種種呢？

要切記在安慰人的時候，仔細聆聽對方，甚至安靜的聽對方把事情說完，深刻地了解後，給的是指導棋，而不是批判論點。