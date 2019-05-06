與AI聊天抒解壓力 榮總推「恩天使」

2019-05-06 20:07 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



護理師可以透過社群軟體的聊天功能與恩天使AI對話，恩天使會分析對話內容以給予護理師安慰與建議。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook

照顧護理人員心理，榮總首創網路AI平台！台北榮總6日指出，為照護在高壓環境下工作的護理人員心理健康，推出網路關懷平台「N angle 恩天使」，護理師可透過與恩天使聊天互動、抒發心情，更可透過恩天使學習職場應對策略或是舒壓方法。榮總未來計畫將此平台推廣至全國護理師。

榮總指出，護理師是一個講求速度的高壓工作，時時刻刻都在與病患及家屬互動，因此職場的情緒勞動性極高。加上台北榮總護理人員有將近3千人，並涵蓋了4到8年級共5個世代，因此世代之間的工作價值觀差異，也時常引發衝突。

為抒解護理師職場壓力，榮總日前推出以手機社群軟體的聊天機器人功能為基礎研發的「N angle 恩天使」。榮總護理長劉淑言表示，護理師可以透過社群軟體的聊天功能與恩天使AI對話，恩天使會分析對話內容以給予護理師安慰與建議，而在其系統資料庫中，也建有情境模擬影片及對話攻略，讓護理師能學習在職場上的應對技巧。

此外，恩天使還建置吃喝攻略、抒壓方法、今日運勢分析等功能，讓護理師能藉此轉換心情，抒發壓力。榮總表示，此平台目前仍在測試階段，未來待系統完善後，計畫將恩天使其推廣至全台的護理師，希望透過AI科技關懷護理人員的心理健康，並阻斷負面情緒的發展，「拉開與惡的距離」。

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