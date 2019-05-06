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護理精神傳承 母女3人都是南丁格爾

2019-05-06 18:58聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

護理精神也有家族傳承。台北榮總退休護理長何海珠的二名女兒在她影響下，選讀護理科系當白衣天使；北榮耳鼻喉科及感染科病房護理師葉佳翰也是受姐姐影響，跟隨姐姐腳步投入護理工作，因姊弟倆待同一家醫院，還能時常交換工作經驗、彼此鼓勵。

台北榮總護理部主任傅玲表示，依據台北市護理公會統計，該院「兩代護理人」、「護理夫妻」及「護理手足」共計有104對，護理家族數量居全國第一。何海珠與她的小女兒房克臻，還有葉佳翰與他的姊姊葉子安都在榮總服務。

另外，神經外科護理師李侑達及胸腔重症加護室護理師邱詩書是同班同學，兩人畢業後到北榮服務時遇見SARS事件，邱詩書在第一線服務，卻因身邊同事發生發燒症狀，她只好配合防疫需要在醫院病房自主隔離七天，期間李侑達雪中送炭，陪伴她走過難熬的隔離及工作日子，兩人感情升溫後結為連理。

何海珠表示，她在北榮擔任護理師40年，工作其實非常忙碌，最多曾和一位護佐、一位工友共3人，每2小時照顧達70位病患。還好醫院有「榮光托兒所」及「榮光幼稚園」，提供員工托育孩子，讓她工作無後顧之憂。

邱詩書也說，護理工作需輪值三班，病人病情瞬息萬變，不只需要很大的抗壓性，也難以陪伴三個小孩。還好先生也是護理專業，彼此對工作都很能體諒，醫院附設幼兒園讓他們能安心托育三個小孩。

在北榮出生的葉佳翰表示，他小時候個性內向害羞，但在加入童軍團訓練時發現助人很快樂，看到姊姊葉子安選讀護理科系，讓他也非常嚮往護理師工作，跟隨姊姊腳步進入北榮。

他和姊姊不斷進修，現在都成為專業護理師。葉佳翰說，他時刻提醒自己莫忘初心，雖然護理這條路不是唯一，但過程中的酸甜及感受只有親自經歷過才能體會，當回頭看這些人生經歷時，會發現內心非常充實及甜美。

台北榮總的夫妻護理檔李侑達（左）及妻子邱詩書（右）。記者鄧桂芬／攝影
台北榮總的夫妻護理檔李侑達（左）及妻子邱詩書（右）。記者鄧桂芬／攝影
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台北榮總的姊弟護理檔葉子安(右)及弟弟葉佳翰（左）。記者鄧桂芬／攝影
台北榮總的姊弟護理檔葉子安(右)及弟弟葉佳翰（左）。記者鄧桂芬／攝影
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台北榮總的姊弟護理檔葉子安(左)及弟弟葉佳翰（右）。記者鄧桂芬／攝影
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台北榮總的母女護理檔何海珠（左）及小女兒房克臻（右）。記者鄧桂芬／攝影
台北榮總的母女護理檔何海珠（左）及小女兒房克臻（右）。記者鄧桂芬／攝影
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護理師榮總
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