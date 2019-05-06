發票中1千開心貼臉書悲劇了 超商兌獎「有人領走了」

2019-05-06 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化員林市凃姓女子上個月對發票中獎1千元，她興高采烈貼文在個人臉書，上周拿發票到超商兌獎卻被告知已被領走，無法取得現金，她覺得納悶經查得知貼文當天，已有人透過財政部官方統一發票兌獎App直接掃QR code將一千元直接匯入指定帳戶領走了，讓她相當傻眼。

中區國稅局員林稽徵所發言人胡慧玲說，民眾使用財政部APP掃描兌獎後，仍需保存實體證明聯備查，持有發票正本的中獎人發現遭人不當冒領，經查明屬實後，仍會保障中獎人領獎權益，冒領者若被查獲會依《統一發票給獎辦法》第15條，移送司法機關並追回獎金，目前未接獲其他透過官方APP疑似冒領的申訴，呼籲民眾對無紙化兌獎有信心。

凃女指出，上個月對發票時對中4張，其中一張是一月生日當天到台中逛夜市，在自動收費停車場繳停車費的發票，中了5獎1000元，上個月18日開心地在臉書貼文分享喜悅，將整張發票全都露，沒想到拿發票到超商卻無法兌換，致電電子發票客服聯繫確認無法兌獎，並得知已遭出生地在台南R開頭身份證字號的男子用App兌換並匯入他的帳戶，卻不知究竟是誰，她氣得報警。

財政部今年上路的官方APP，民眾可透過手機門號綁定帳戶，直接掃描紙本QR code，五獎、六獎獎金可以直接現金匯入指定帳戶。

律師林麗芬指出，中獎發票屬於「其他有價證券」，中獎人有既存財產權，但必須證明發票是自己所有，若真有人惡意竊取QRcode兌獎可能觸犯竊盜罪，實際中獎人可依消費紀錄、刷卡卡號等方式證明為發票所有人，追回遭冒領獎金。