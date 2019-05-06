夏令營哪裡找？ 「課外通」幫孩子找到優良課外活動

2019-05-06 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭錦萍 ╱即時報導



教育意識翻轉，家長開始重視孩子在教室外的學習，也意識孩子要面對未來的世界，需要及早培養創造、思考、解決問題等能力。嗅覺靈敏的網路業者，也看到這個「幫幫父母」的新商機。

「課外通ExLearn」平台是以家有0到15歲孩童的父母為訴求對象，集結相關的優良課外活動，讓家長能輕鬆找到適合孩子需求的活動、課程資訊。創辦人雲志文原本就是系統工程師，當初為了幫女兒找繪畫班傷透腦筋，找課程是為了幫孩子發掘天賦，但他發現多數網路資訊太過瑣碎，很擔心找的課若不適合，不僅浪費時間還可能殤折孩子探索的心，「很多家長都說面臨相同問題」，於是乾脆以自身專業創立「課外通」。

課外通行銷企劃部經理孫瑞芬表示，曾經有家長原只想幫孩子找足球課程，但在課外通上看到有趣程式設計課，最後改選了程式課，孩子也上的津津有味，「課外通不只幫助家長透過地點、年齡、日期、類別及關鍵字等條件快速搜尋到感興趣的課程及活動，也可查看這些課程或活動內容及評價；同領域的課程也可以很容易找到。

課外通表示，富創意、口碑佳的營隊都會列入向家長推荐的名單，比如近期榮登課外通家長收藏票選最高票的聯合報「行讀三國」營隊就在其中，此營隊帶孩子遊荊州、襄陽、赤壁，結合三國故事，遊實際發生地，還加入創課科技課程，有分隊共學、解錦囊任務，探索武漢文化，不必背書就有滿滿的人文地理歷史收穫。

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