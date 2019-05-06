她經痛加胃痛搭捷運被阿伯嗆讓座 一句話讓對方臉垮下來

2019-05-06 17:58 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友因為身體不舒服，搭捷運時坐在椅子上卻被一名阿伯嗆讓座。 路透 分享 facebook 讓位是美德，但卻也時常出現有「正義魔人」要求年輕人讓位的新聞。近日一名女網友因為生理痛再加上胃痛，一上捷運就坐下來休息，沒想到卻被一位阿伯斥責不讓位，甚至還說「最好就趕快被統一啦」。女網友只好起身讓座，但靈機一動假裝懷孕對著肚子說「寶寶，以後長大不要成為這樣的大人喔！」一席話讓阿伯的臉垮了下來，貼文引起網友意見爭論，有人稱讚女網友反應很快，但也有人批評硬扯政治。

女網友在論壇《Dcard》表示星期六（4日）搭捷運時，因為經痛加上胃痛，一上車剛好有位子就趕緊坐下休息。沒多久一名頭戴國旗帽的阿伯站到她面前，怒斥她看到長輩不讓位，女網友抱著疼痛的肚子對阿伯說「伯伯如果你有需要的話，可以好好跟我說」，沒想到對方繼續大罵「你們年輕人就是沒禮貌又愛搞一些亂七八糟的，最好就趕快被統一啦」，讓原PO聽了大翻白眼。

原PO不堪其擾只好起身讓位，阿伯一屁股就坐了下去，旁邊的乘客也細聲地討論起來。原PO靈機一動，佯裝已有身孕地對著一臉得意洋洋的阿伯說「寶寶，以後長大不要成為這樣的大人喔」，只見阿伯的臉瞬間垮了起來，乘客又議論紛紛討論，讓阿伯只好站起來，但這時原PO已經走到門邊準備下車，留下尷尬的阿伯。

原PO在文中質疑說「阿伯，你戴著中華民國國旗帽卻期待被中國統一是怎樣？你們不是學反攻大陸長大的嗎？」她說沒有人想要經痛的時候被迫讓座，而且還被指著鼻子說被統一，如果自己真的懷孕，根本不想讓小孩出生在這樣不友善的世界，「如果真的被統一我只希望自己也趕快死掉」。

文章引來網友的熱議，有人質疑原PO貼文的真實性，「經痛+胃痛我是PO不了文啦，妳我就不知道了」、「網軍發帶風向文轉得也太硬，硬扯統獨，這樣的文合格嗎？」、「感覺是創作欸，硬要帶政治，而且誰會沒事開玩笑說自己懷孕」、「拿博愛座包裝政治，繼續創啊」。

力挺原PO的人則認為「什麼都說是黨工是怎樣？不能好好討論嗎？」、「這種老人無敵多的，倚老賣老」、「我不覺得原PO這樣有什麼好被酸消費欸。好手好腳沒病痛要人家讓位才是真的消費需要座位的人」、「看留言就覺得有人是沒經痛過？經痛是當下，好了就沒事了。發文有什麼嗎？重點是那個阿伯吧」、「是我我也會做同樣的事情，原PO做得很好」。

對於網友指文章扯政治，原PO否認是創作文，「看到有政治立場就抹黨工，各位又不是什麼政治小清新，都是可以獨立思考的成年人吧」，反駁網友的質疑。