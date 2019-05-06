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SARS牽起緣分 北榮護理夫妻檔攜手打拚13年

2019-05-06 16:54中央社 台北6日電

16年前全台爆發SARS疫情，意外牽起北榮護理師李侑達、邱詩書的緣分，婚後攜手在醫院打拚13年。邱詩書笑說，有護理師老公根本是「神隊友」，孩子洗澡、餵奶完全不用她操心。

台北榮民總醫院今天舉辦記者會宣布推出護理關懷平台「N天使」聊天機器人，鼓勵護理人員到平台上抒發工作壓力，和負向情緒斷捨離，盼營造更友善的工作環境。

北榮護理部主任傅玲表示，護理人員是醫院的靈魂，工作內容攸關患者性命，時刻處於高壓的工作型態，但北榮不僅福利好，也致力營造友善工作環境，院內3000名護理人員年齡層橫跨4年級到8年級，光是護理母女檔就有35對、夫妻檔24對、姊弟檔23對。

在神經外科擔任護理師的李侑達和胸腔重症護理師邱詩書是北榮護理師夫妻檔，兩人是大學同學，畢業後一起進入北榮工作，初入高壓的護理環境，兩人下班後經常相約聊天、抒發心情，感情漸漸萌芽。

邱詩書受訪時說，他們在擔任護理師隔年就遇到嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，那時她因同事發燒，必須在醫院病房自主隔離7天，先生照三餐溫馨關懷，送筆電、DVD、書籍讓她打發時間，兩人交往數年後結成連理。

由於兩人都從事護理工作，更能理解對方工作的壓力、彼此體諒和支持，尤其婚後生了孩子更有感。邱詩書笑說「護理師老公根本神隊友」，幫孩子洗澡、餵奶、安撫都是護理師的專業，她完全不用為了照顧孩子的事情傷腦筋。

從小在北榮出生、長大的房克臻，媽媽何海珠是一般外科的退休護理長，看到媽媽經常用專業照顧病人和家人，燃起她想成為護理師的熱情，畢業後跟隨媽媽的腳步進入北榮。

房克臻說，一開始在普通病房擔任護理師，每天都很緊張，做什麼都沒自信，也得時常忍受病人的冷言冷語，對她和對醫師的態度天差地遠，她曾為此感到相當挫折，所幸回到家，有40年經驗的媽媽就是她的「垃圾桶」，伴她度過每一次低潮，給她滿滿的信心。

久而久之，愈來愈多病人誇她細心，房克臻笑說，看到命在旦夕的患者在她手中漸漸好轉，就是她繼續做下去的動力。

護理師患者SARS
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