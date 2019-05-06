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婦女新知：勞工1年7天家庭照顧假 應比照公務員有薪

2019-05-06 16:44聯合報 記者章凱閎╱即時報導

周日是母親節，但根據勞動部統計，有超過2成企業違法不同意勞工申請「家庭照顧假」；也有新手媽媽申請育嬰假遭刁難。婦女新知基金會今天表示，勞工的7天家庭照顧假應比照公務員改為有薪假，政府也應補助所有受雇者在育嬰假期間的全部保費，籲政府盡速修法。

婦女新知基金會今天在立法院召開記者會。婦女新知基金會董事邱羽凡表示，「性別工作平等法」給予受雇者可申請1年7天的家庭照顧假，是併入事假去計算，但勞工1年事假最多請14天，且無支薪，這樣並沒有提升女性勞工的工作情況。

婦女新知基金會董事、東吳大學社會工作學系教授洪惠芬說，「性別工作平等法」2012年提案修正，要求勞工與公務員，一體適用家庭照顧假標準。但直到去年底，考試院已通過修正公務人員請假規則，將公務員事假改為1年有7天家庭照顧有薪假，勞工卻無相關修正，應比照公務員。

婦女新知表示，勞動部公布2019年「同酬日」為2月23日，等於女性需要比男性一年多工作54天，才能獲得相同年薪。原因之一，可能是女性勞工因請太多事假被扣薪，導致男女平均薪資之落差高達14.6%。

婦女新知也說，事假無薪已讓勞工怨歎，更過份的是企業未依法給假。依據勞動部107年「僱用管理就業平等概況調查」，各事業單位同意員工申請「家庭照顧假」比例僅有78.1％，亦即違法比例達21.9％。

針對育嬰假期間勞工要自行負擔保費，婦女新知基金會董事莊喬汝表示，職場中的婦女必須承擔職場、家庭照顧責任，請假時還要面對雇主是否准假的擔憂，就算請假還得比照請事假無薪。在育嬰留職停薪期間，收入短少卻還要自行負擔保費，經濟壓力很大。

她認為，政府如果有決心想提高生育率，應盡速修法，把由勞工負擔的2成保費改由國家補助。

洪惠芬呼籲，政府應盡速通過家庭照顧假改7天有薪、國家負擔育嬰假期間保費的相關修法，也希望所有企業可以善盡社會責任，不僅要守法，更可以提供員工比法規更優惠的福利。

婦女新知基金會表示，勞工7天家庭照顧假應比照公務員改為有薪假，政府也應補助所有受...
婦女新知基金會表示，勞工7天家庭照顧假應比照公務員改為有薪假，政府也應補助所有受雇者在育嬰假期間的全部保費。圖／婦女新知提供
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勞動部育嬰假
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