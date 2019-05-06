八成民眾都犯這種錯？ 五種壞習慣讓妳「越變越醜」

2019-05-06 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



怎樣的顏值才是大家會喜歡跟欣賞的，很多人每次在上妝或做保養時，不單單是為了自己好看，有時候給別人的觀感也是非常重要的事情。

撇除基因的問題，要如何從生活中的小微調，及改變生活習慣，讓自己在家也能「微整型」呢？

在以下的整理就可以發現，哪些事情是平時自己不會去注意到的事情，卻天天在發生、天天在做，這些習慣可能讓你不再是美美的狀態呢？

一、吃東西，習慣單邊咀嚼

很多人吃東西時，習慣同一邊咀嚼肉、蔬菜、食物。但通常這樣的情況，很有可能是另一側齲齒的問題所導致，因為可能紅腫發炎，導致不敢用另一側來咀嚼，還是建議要把自己的牙齒顧好。

因為這樣長期下來，可能會導致單側咀嚼肌變得比較大，想要的鵝蛋臉永遠不可能在妳的臉上發生唷！牙齒的健康很重要，還是要尋求牙科醫師來幫助。

二、用嘴巴呼吸

乍聽之下，總覺得張嘴呼吸，好像也不是特別奇怪的事情，台灣屬於海島型氣候，有60％的台灣人幾乎都有敏感性鼻炎的困擾。那張嘴呼吸會有什麼影響呢？通常張嘴呼吸的人容易導致暴牙、上牙前突、唇形肥厚、唇外翻、更容易引發呼吸道感染。所以鼻子過敏還是要盡量讓自己的鼻子暢通唷！

三、習慣用手擠痘痘

愛美是每個人的天性，看到臉上的任何一顆痘痘，就像看到自己的仇家般，忍不住想要消滅它，但在這裡要奉勸大家一句：千萬要冷靜啊！別讓痘痘成為妳，仇恨之下的陰影。

用手擠痘痘，留下的痘疤、坑洞可能不是那麼容易的去除掉，建議在有痘痘的時候上藥，跟平時保持臉部的清爽，讓自己的美貌不會因為那些陰影而醜化了自己。

四、低頭族的困擾

一個新的資訊時代，讓每個人任何時間、任何地點都能取得自己要的資訊固然方便，但相對的也漸漸帶來一些文明疾病，例如：頸椎、眼睛、肩膀痠痛，各種長時間低頭而導致的狀況，甚至嚴重點，還有可能會駝背，大家在吸取資訊時，千萬別忽略了自己的身體健康，使用完手機或是電腦，別忘了留點時間給自己伸展一下、深呼吸、活動筋骨，讓自己的肌肉跟肩頸可以放鬆！

五、習慣性熬夜