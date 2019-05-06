出國機票要變貴了！ 燃油附加費5月8號起調漲

2019-05-06 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



出國機票要變貴了！5月國際油價突破每桶90美元，長榮、華航宣布，將於5月8日起調漲燃油附加費，跟今年2月相比，長程線每人每航段從39美元調整成45.5美元，短程線部分則從15美元漲至17.5元，換算台幣飛歐美來回多400左右，飛日韓來回則多150元左右。

華航在官網公告，交通部民航局核可5月8日起針對台灣地區出發行程所收取之航空客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取17.5美元，長程航線每航段45.5美元。扣除奉准徵收之附加費後，該公司自行吸收部分分占新增燃油成本支出之72%與51%。

另長榮同樣公告，民航局核准5月8日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費。短程航線每航段收取17.50美元；長程航線每航段收取45.50美元。2月19日起，香港航線每航段收取15.00美元，該公司自行吸收部分分占新增燃油成本支出之81%與57%。

經試算，和2月燃油附加費相比，飛歐美等長程每人每航段從39美元調成45.5美元，漲至6.5美元，折合新台幣約200元，來回就400元；飛日韓等短程航線，從每航段從15美元變成17.5元，調升2.5美元，折合新台幣約75元，來回就多了150元。若和今年1月燃油附加費相比，長程和短程來回分別貴了新台幣約800元和300元左右。