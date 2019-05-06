北捷平均每天至少1人受傷 藍議員痛批：要檢討

2019-05-06 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員王浩調閱資料發現，根據北捷統計，2015年至2018年，在台北捷運各車站就發生1562件旅客受傷事件，平均每天都至少有一人在捷運車站內受傷。聯合報系資料照片／記者劉柏均攝影 分享 facebook

台北捷運上月累積運量才剛突破百億，不過台北市議員王浩調閱資料發現，根據北捷統計，2015年至2018年，在台北捷運各車站就發生1562件旅客受傷事件，平均每天都至少有一人在捷運車站內受傷，累積理賠金額高達2826萬元，其中光是去年就有281件，最常發生旅客受傷事件的車站分別是台北車站、忠孝復興站、西門站、淡水站以及雙連站。

王浩強調，若去比對捷運車站運量，就會發現最常發生旅客受傷的車站，往往都是近年來旅客出入人次最多的車站，要求北捷進行檢討，避免旅客乘車不夠安全。

王浩表示，像是北捷在人潮動線設計上應該要更妥善規劃，尤其是最常為人詬病的捷運文湖線，由於多數車站的站內空間狹小，再加上高架車站設計使得樓層之間的電扶梯高度落差大，一旦碰上人潮較多的假日或尖峰時間，就容易導致旅客不慎受傷。

此外，王浩也提到，2015年至2018年，出勤到北捷各車站的救護車次就高達3923件，受傷人數多達4022人，和北捷統計有明顯落差，質疑北捷只管站內，不管站外，才會導致數量有落差。

對此，北捷總經理顏邦傑表示，北捷旅客運量一年超過七億五千人次，但每年受傷人數僅有幾百件，這就像是走路也有跌倒，若要完全歸零是不可能的，且每百萬旅客的受傷人數每年都在下降，不過後續也會持續改進，尖峰時段也會派專人在月台、電扶梯周邊進行疏導。

對於北捷、消防局統計有明顯落差，顏邦傑說，主要是消防局通報的受傷數據包括站體附近，只要出車就算，但不一定是在捷運站內；若是在捷運站內受傷，多半是因為電扶梯。