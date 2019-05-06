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走路腳痛不一定是足底筋膜炎 七旬伯腳中風險截肢

2019-05-06 14:02聯合報 記者簡浩正╱即時報導

年長民眾注意，不只有腦中風，腳也會有中風的可能。75歲劉伯伯5年前開始右腳行走感到疼痛，以為是足底筋膜炎而自行購買痠痛貼布，另換穿氣墊鞋想改善，症狀卻日益嚴重，今年走路甚至只能仰賴拐杖。

4月初時突發右下肢冰冷、發白、痠痛及抽痛，至醫院急診才發現為血塊脫落阻塞血管，造成下肢動脈栓塞（俗稱腳中風），經醫師評估風險後，使用新式導管手術治療，順利清除血栓，已可自行行走。

收治劉伯伯的國泰醫院心血管中心、心臟內科主治醫師張嘉修指出，腳中風為下肢動脈栓塞，是隨著年齡老化，血管動脈出現硬化或併有血栓形成，導致血管狹窄或阻塞。像阻塞若發生在冠狀動脈，會產生心肌梗塞，發生在腦血管造成腦中風，像劉伯伯發生在下肢動脈的下肢動脈栓塞，發生率約5%。

張嘉修指出，一般來說易引發腳中風的危險群，包括40歲以上中年人、久坐並缺乏運動上班族、高血壓、血脂、血糖等三高患者、長期抽菸者等。另外，若有冠狀動脈家族史者及體重過重者，約三分之一會出現間接性跛行症狀，即走路時走走停停、痠痛與抽痛感加劇，甚至出現下肢突然冰冷、發白、足部潰瘍、皮膚壞死等症狀，約5%患者在5年內恐有截肢問題，不可輕忽。

張嘉修說，若出現疑似腳中風症狀，除先由心臟科醫師透過周邊動脈超音波、血管攝影等檢查確診外，治療方式上可分為藥物治療、傳統開刀手術及導管手術治療；導管手術與傳統相比，傷口極小、減少出血風險，住院時間短，成功率高。

因考量劉伯伯年紀較大，故採導管手術，先局部麻醉後，由鼠蹊處穿刺一個約2mm小傷口，將微導管伸進動脈栓塞內，利用震波加血栓溶解劑治療後，順利清除血栓，劉伯伯可順利行走，住院一周即出院。

張嘉修呼籲，因下肢動脈栓塞與足底筋膜炎症狀類似，都會有走路踩地疼痛、無法久走症狀，若民眾長時間腿部疼痛無力且加劇，應及早就醫確診，另建議民眾適時運動、控制三高，降低心血管疾病發生。

腦中風手術醫師
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