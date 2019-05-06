今晚到郊區看流星的長尾巴 寶瓶座流星雨22時極大值

2019-05-06 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今年寶瓶座流星雨極大期預估將發生於臺灣時間5月6日晚上10點左右，圖為去年寶瓶座流星雨情況。圖／台北市天文館提供 分享 facebook

寶瓶座η流星雨（η為希臘字母，讀為Eta，伊塔）是每年固定發生的中型流星雨之一，今年各流星雨專家預報的極大時間可能落在台北時間5月6日晚間10時，6到7日的凌晨是最佳觀看時間。若今夜天候不佳別太難過，根據以往觀測結果，到5月10日前仍可以觀察的到。

寶瓶座Eta流星雨大約在凌晨1點30半-2點從東南方升起時，今年極大恰逢朔後1-2日，流星雨輻射點升起後，完全沒有月光影響，觀察條件非常好。但對台灣地區而言仰角比較低，受到大氣消光影響，5月6日-7日天亮前大約有每小時10-30顆的表現，5月6日可能稍遜一些。

除流星雨之外，天頂附近有夏季大三角，以及南北向的銀河，銀河最明亮的銀河中心在西南方低空，此外還有明亮的木星、土星和金星，非常值得找個視野遼闊的郊區來觀賞。

這群流星雨的活動日期一般介在4月19日至5月28日，流星速度極快（每秒66公里），亮度平均約2等，算是流星雨裡中等偏亮的，這群的流星通常被拉得很長，且約三分之一以上的流星有持續1秒以上的流星痕，比例很高，但非常明亮的火流星出現的機會偏低。

想要觀賞流星雨，僅需挑選無光害且視野遼闊之處，用雙眼欣賞整個天空即可。一般而言，2000公尺以上的高山地區因光害稀少且空氣乾燥而乾淨，可以看到比較多的流星；鄉下或僻靜無燈光影響的地方次之。城市內與周圍則是非常不適合的觀星地點。

另外，可利用三腳架固定數位相機或數位攝影機，對準天空、按下快門後做長時間曝光攝影（至少10秒以上）即可拍攝流星雨；或是可利用手機或一般商業型數位相機，用腳架或其他方式固定後，採用2秒自拍模式避免鏡頭震動，用守株待兔的方式或許也有機會捕捉到流星的身影。

寶瓶座Eta流星雨和10月20日前後的獵戶座流星雨都是天字第一號週期彗星—哈雷彗星遺留在軌道上的彗星殘渣形成的流星雨。受到木星重力擾動之故，可能具有12年周期性。根據推估，下一次的高峰其應該會落在2020-2022年。今年則應該沒有特別亮麗的表現。

寶瓶座Eta流星雨的流星有個特色，就是當輻射點仰角低時，其流星劃過的軌跡路徑愈長，觀測者可藉此瞭解流星的角速度概念。