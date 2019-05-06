安寧病房奏小提琴彌補遺憾 建中生當醫院音樂志工7年

2019-05-06 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



「保德信青少年志工菁英獎」今天在北市教育局頒發傑出、奉獻等志工獎項，鼓勵投身志工服務多年的16名北市國、高中學生及2所學校、1個社團，其中，建國中學一年級的戴子煜因從國小三年級至今，每年寒暑假都到於安寧病房、醫院大廳擔任音樂志工演奏小提琴，舒緩患者和家屬的心情，獲全台僅8名的全國菁英獎。

獲獎的戴子煜說，他讀國小時，父母工作繁忙每晚10點後才回家，因此他放學後都到舅媽家溫習功課、吃晚餐，可說是被舅媽帶大，舅媽還會在他心情低落時用音樂撫慰他，但人生無常，後來舅媽罹癌入院，還要他以課業為重，婉拒他的陪伴，不久辭世，也讓讀音樂班的他，最終沒能為親人演奏一曲而有所遺憾。

戴子煜說，這份遺憾一直存在心中，加上他出生時，與母親差點因難產雙亡，好在被醫生救回，都成為他後來決定到醫院擔任志工的動機，最後因緣際會到內湖三軍總醫院展開音樂志工之路。

每到寒暑假，戴子煜都會到醫院安寧病房、大廳演奏小提琴，還主動找病房志工幫忙詢問病友希望聽到的歌曲，然後找樂譜練習到病房做「客製化」演奏，還參加安寧病房義賣、募款等活動進行義演。

戴子煜表示，他常在演奏病友或家屬有共鳴的曲子時，看到原本愁眉不展的人偷偷掉淚、跟著哼唱或逐漸嶄露笑顏，讓大家暫時卸下心理重擔，未來會持續當音樂志工；如今音樂已是他生活的一部分，但他未來更想當醫生，幫助更多類似舅媽的病友，因此接下來會努力考取醫療相關學系，發展醫療專業。