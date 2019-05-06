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國健署：氣喘童近7成沒用藥 發作嚴重恐要命

2019-05-06 13:16中央社 台北6日電

外出時應隨時注意保暖、戴口罩，避免吸入刺激物及冷空氣，引發呼吸道不適，導致氣喘發...
外出時應隨時注意保暖、戴口罩，避免吸入刺激物及冷空氣，引發呼吸道不適，導致氣喘發作。 記者許政榆／攝影
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根據國健署調查，12歲以下兒童氣喘盛行率約為5.6%，但多達67.2%完全沒有使用治療氣喘的處方藥物。國健署提醒，氣喘患者的呼吸道長期處於發炎狀態，一旦嚴重發作恐要命。

每年5月第一個星期二是「世界氣喘日」，衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，今年全球氣喘倡議組織將宣導主題訂為「讓氣喘停下來」（STOP forAsthma），呼籲民眾透過評估與觀察日常症狀，遵醫囑定期回診、用藥治療，積極控制氣喘。

國健署慢性疾病防治組長陳妙心表示，氣喘是一種常見的慢性病，嚴重程度可輕可重，最常見的臨床症狀是慢性咳嗽，咳嗽的同時可能合併痰音；由於患者的呼吸道長期處於發炎狀態，容易受到刺激物影響就發作，加上許多患者經常擅自停藥、減量用藥，導致氣喘反覆發作，嚴重時恐呼吸衰竭，甚至死亡。

根據國健署民國106年「國民健康訪問調查」，國內12歲以下兒童氣喘的盛行率為5.6%，其中有73.3%沒有定期回門診追蹤，67.2%完全沒有使用治療氣喘的處方藥。

國健署長王英偉表示，氣喘的誘發因子很多，包括塵蟎、灰塵、花粉、氣溫急遽變化、病毒感染、二手菸、三手菸、空氣汙染等，他並傳授日常生活5招，避免氣喘發作。

王英偉說，家中的寢具、絨毛玩具及布製品容易藏匿塵蟎或沾黏寵物毛髮，不常接觸到的地方也會堆積灰塵，引發氣喘患者不適，應維持定期清掃的好習慣，建議打掃時戴口罩、保持空氣流通，並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。

第二，氣喘患者容易受病毒感染、碰到冷空氣或空汙物質也可能誘發氣喘，因此外出時應隨時注意保暖、戴口罩，避免吸入刺激物及冷空氣，引發呼吸道不適，導致氣喘發作。

第三，冰冷食物會刺激氣管收縮，引發患者咳嗽、有痰等症狀，建議氣喘患者食用冰冷食物時不能過量或猛然食用。

第四，氣喘患者需長期且規律的使用藥物來穩定氣管發炎狀況，家長應遵照醫師指示，教導小朋友正確服用藥物，並定期帶小朋友回診，讓醫生評估氣喘狀況，才能有效控制氣喘狀況。

最後，對於已罹患氣喘的民眾，國健署也提供簡易的評估表來檢視氣喘控制狀況，若控制不佳，應與醫師詳細討論治療計畫，以即時掌握正確治療時機。

氣喘患者國健署空汙
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