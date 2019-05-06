開始煩惱小孩暑期活動了嗎 國手指導的夏令營一定要搶

2019-05-06 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



開始煩惱小孩暑期活動了嗎？每年學童們期盼的土地銀行暑期「青少年羽球、網球夏令營」活動，將於5月15日開始受理報名。

土地銀行每年均舉辦「青少年羽球、網球夏令營」活動，為讓全省學童有機會參加活動，除每年在台北地區外，過去分別在嘉義、員林、台南、高雄、彰化、新竹、花蓮等地區輪流舉辦。今年夏令營活動列車將開往好山好水的宜蘭地區舉辦，嘉惠期盼許久之當地熱愛羽球運動大小朋友們。

今年土銀夏令營規劃7月1日至5日於台北、宜蘭地區，各辦理兩梯次的羽球夏令營，每梯次100人，總共400人；另同期間也規劃台北地區舉辦1梯次50人之網球夏令營；報名資格均為民國92年9月1日至99年8月31日出生的大小朋友。

土銀表示，會保留若干名額，提供家扶中心的清寒、弱勢家庭子女共同參與，並贈送球拍、運動衫、背包等運動用品，俾在炎炎暑假中分享體驗學習，歡樂一夏。活動採現場報名，依順序受理，額滿截止。由於每年報名參加的人數相當踴躍，請準備報名參加的學童家長及早規劃。

土地銀行長期推動基層體育，散布學習種籽，推廣羽、網球運動已逾30年，每年羽、網球夏令營都會有最夯的土地銀行現役國手擔任教練，將運動教育向下扎根，讓每位學童在國手教練悉心指導下，學習羽球、網球基本動作，建立對兩項球類活動之熱忱與信心，同時享受快樂、健康、陽光的暑假。