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鋒面急凍高山？合歡山出現「-99°C」超驚人低溫

2019-05-06 12:57聯合報 記者賴香珊╱即時報導

「合歡山雪季專區」氣候監測出現「-99°C」超驚人數字，經瞭解應是合歡山頂儀器故...
「合歡山雪季專區」氣候監測出現「-99°C」超驚人數字，經瞭解應是合歡山頂儀器故障，合歡山目前濕冷有雨。圖／讀者提供
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梅雨季報到！受到鋒面接近和南方雲系影響，各地降雨機率偏高，全台有雨到周四，氣溫也跟轉涼；但，「合歡山雪季專區」氣候監測現況卻出現「-99°C」超驚人的低溫數字，讓不少網友看傻了眼，經瞭解，原來是設置合歡山頂的儀器故障。

合歡山受到暖冬高溫影響，不僅去年入冬初雪大遲到，今年雪況更是出奇的慘，從年初到3月幾波降雪多是「雨夾雪霰」，落地即溶，難有白雪覆蓋山頭的美景，反觀今年高海拔山區杜鵑大爆發，合歡山玉山杜鵑也是，近期吸引大批遊客上山。

只不過，近期鋒面接近加上南方雲系影響，中央氣象局表示，從今天開始到周四各地皆有降雨機率，氣溫更因此下降，像北部氣溫比昨天降了6度；有民眾因此好奇上網查詢瞭解合歡山的天氣及交通狀況，未料卻看見驚人數字。

「合歡山攝氏零下99度低溫！」埔里童姓民眾說，今登入公路局總局第二區養護工程處設置的「合歡山雪季專區」看山區氣溫和旅遊動況，未料溫度竟顯示「-99°C」，但都要入夏了，逼近零度都有點難了，而且「-99°C」會創地球最冷紀錄。

依據中央氣象局網站各縣市測站列表，南投縣各測站實際溫度顯示，玉山中午是8.2度，距合歡山最近的昆陽為8.8度，合歡山頂則顯示「儀器故障」；公路總局養工處表示，合歡山目前濕冷有雨，「-99°C」應是儀器故障致系統聯結顯示異常。

「合歡山雪季專區」氣候監測出現「-99°C」超驚人數字，讓不少網友超傻眼，經瞭解...
「合歡山雪季專區」氣候監測出現「-99°C」超驚人數字，讓不少網友超傻眼，經瞭解應是合歡山頂儀器故障。圖／讀者提供
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合歡山氣象局低溫
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