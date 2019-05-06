反覆發作好難受 國健署教你五招遠離氣喘

2019-05-06 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



外出戴口罩能避免吸入刺激物，降低氣喘發作機率。本報資料照片 分享 facebook

今年11歲的陳小弟，從8歲起就被醫師診斷有氣喘，但平時未規律回診就醫，都是等到氣喘發作才緊急就診。每當病情有改善且無不適症狀時，又不按時吃藥，因此一旦碰到感染、刺激物、過敏原或氣候劇烈變動等影響，便導致嚴重急性發作，常須住院接受治療，影響學習與生活品質。

每年5月第一個星期二為世界氣喘日，今年是5月7日，全球氣喘倡議組織（Global Initiative for Asthma, GINA）將宣導主題訂為「讓氣喘停下來」。衛福部國健署指出，氣喘最常見的臨床症狀是慢性咳嗽，咳嗽時可能合併痰音。因患者呼吸道長期處於發炎狀態，易受刺激物影響，許多氣喘患者會平時沒有症狀發生，而擅自停止、減量用藥，導致氣喘反覆發作，嚴重時更可能會呼吸衰竭，甚至死亡。

根據106年國民健康訪問調查，12歲以下兒童氣喘的盛行率是5.6%，其中有73.3%沒有定期回門診追蹤，而67.2%完全沒有使用治療氣喘的處方藥。為避免氣喘反覆發作，氣喘患者平時除避免碰觸誘發因子外（如：塵蟎、灰塵、花粉、氣溫急遽變化、病毒感染及二手菸、三手菸、空氣汙染等），應規律就診，遵從醫師指示按時用藥。

國健署長王英偉署長提供日常生活控制氣喘五妙招，讓氣喘患者有效控制疾病，增進健康與生活品質︰

第一招、定期回診，規律用藥：

氣喘患者需長期且規律的使用藥物來穩定氣管發炎狀況，家長應遵照醫師指示，教導小朋友正確服用藥物，並定期帶小朋友回診，讓醫生評估氣喘狀況，才能有效控制氣喘狀況。

第二招、時常打掃，遠離過敏原：

家中的寢具、絨毛玩具及布製品，容易藏匿塵蟎或沾黏寵物毛髮，不常接觸到的地方也會堆積灰塵，引發氣喘患者不適，應維持定期清掃的好習慣；建議打掃時戴口罩、保持空氣流通，並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。

第三招、外出戴口罩，保護呼吸道：

氣喘患者容易受病毒感染，有感冒症狀要盡早治療好；此外，為減少冷空氣及空氣中汙染物質(二手菸、花粉、廢氣等)的影響，外出時應隨時注意保暖、戴口罩，避免吸入刺激物及冷空氣，引發呼吸道不適，導致氣喘發作。

第四招、少吃冰冷食物：

夏天即將來臨，許多人都想藉由冰品、冷飲等來消暑，但冰冷食物會刺激氣管收縮，引發患者咳嗽、有痰等症狀。氣喘患者如果想吃冰，平時需按照醫囑服藥、並定期回診穩定病情，避免氣管處於發炎狀態，且注意食用冰冷食物時不能過量或猛然食用。

第五招、氣喘控制評一評，掌握照護狀況：

對於已罹患氣喘的國人，國民健康署引用GINA的資料，提供民眾簡易的評估表(如附件)來檢視氣喘控制狀況；若控制不佳，應與醫師詳細討論治療計畫，以即時掌握正確治療時機。