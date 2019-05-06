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影／婦女新知呼籲勞工家庭照顧假比照公務員有薪

2019-05-06 12:04聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

婦女新知基金會上午在立法院舉行記者會，訴求勞工的家庭照顧假比照公務員，七天都應有薪水；政府應該補助所有受僱者在育嬰假期間的全部保費，呼籲政府盡速通過相關修法。

婦女新知基金會上午在立法院舉行記者會，訴求勞工的家庭照顧假比照公務員，七天都應有...
婦女新知基金會上午在立法院舉行記者會，訴求勞工的家庭照顧假比照公務員，七天都應有薪水，呼籲政府盡速通過相關修法。記者林伯東／攝影
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