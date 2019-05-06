「就口杯」不見得比吸管減塑？環保署承諾檢討

2019-05-06 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



7月1日起，餐飲內用禁用塑膠吸管，但立委質疑使用「就口杯」使用的塑膠量不見得比塑膠吸管少。本報資料照片 分享 facebook

環保署今年7月1日起，學校、公務機關、百貨與賣場，連鎖餐飲店等四大行業，內用禁用塑膠吸管。立委質疑，使用「就口杯」使用的塑膠量不見得比塑膠吸管少，認為環保署限塑應該要有配套；環保署長張子敬表示，禁用內用塑膠吸管政策上路以後，會用一年時間檢討。

立法院衛環委員會邀請環保署及相關部會就「氣候變遷調適及水資源建設」及「限塑政策規劃及執行」報告並備詢。

立委王育敏引用國外雜誌的資料顯示，某國際連鎖飲品店杯蓋與吸管，以及後來推廣的就口杯相比，最佳狀況下，新的杯蓋僅只等同原先塑膠的使用量，其他狀況，還會多用0.32公克與0.88公克的塑膠，質疑就口杯是否真正能夠減少塑膠使用。

張子敬表示，現階段速食業者提出的就口杯，使用的塑膠比杯蓋加上塑膠吸管所使用的塑膠少，外界期待內用外帶的塑膠吸管都可以同步禁用，但考量外帶沒有經過公告程序，今年禁用內用塑膠吸管政策上路後一年，再檢討政策。

立委蔣萬安表示，台灣政策算是走得非常前面，也給業者有緩衝期與採取替代方案的時間，比如PLA生物可分解材質、或本身就已經有附帶吸管不在此限。但容許的替代方案有「就口杯」，可能塑膠含量高，也不知道是否造成更多汙染，當初政策規畫沒有思考清楚。

張子敬說，政策是從海廢平台出來，目的是減少塑膠吸管，才會有這樣的政策。即便改成就口杯後，有的廠商業者的產品使用的塑膠量也不見得會增加，會勸導業者會用比較環保的材質與方式。

現階段連鎖速食店改用就口杯，和原來杯蓋加上塑膠吸管相比，聲稱可以減少3%到16%的塑膠使用。環保署表示，現在市面上替代的產品以紙吸管為多，但若飲用的飲料中有固形物，業者反應使用起來沒有這麼好。