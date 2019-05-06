進駐觀光博覽會 台大醫提供旅遊健康諮詢
根據觀光局統計，2018年國人出國旅遊已突破1600萬人次，行前的預防保健不能少。為了讓民眾認識旅遊醫學並重視旅遊傳染病，衛福部疾病管制署委託台大醫院旅遊醫學教育訓練中心，於5月17到20日進駐世貿一館的台北國際觀光博覽會，於會場「A224」攤位設置諮詢點，提供參觀民眾旅遊健康與傳染病防疫資訊，由台大醫師提供免費健康諮詢。
據疾管署資料顯示，近期海外麻疹、登革熱疫情十分嚴峻，感染人次持續攀升。因麻疹具有高傳染力，而罹患麻疹可能產生嚴重併發症，故提醒民眾於出發前至旅遊醫學門診評估接種麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗(MMR疫苗)，於旅途中注意咳嗽禮節、勤洗手、戴口罩、減少觸摸口鼻、避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所。登革熱則由病媒蚊叮咬所傳染，目前國內尚無提供預防性疫苗，提醒民眾務必做好防蚊措施，如：穿長袖衣褲、使用含DEET(敵避)或Picaridin (派卡瑞丁)防蚊液，避免蚊蟲叮咬。
台大家庭醫學部並設有「旅遊醫學門診」，提供民眾出國前個人化諮詢、預防性用藥及疫苗接種等各項防疫建議，民眾回國後如有身體不適，也可至旅遊門診接受診斷與治療，歡迎民眾多加利用。相關國際疫情及全國旅遊醫學門診資訊，可至「旅遊醫學教育訓練中心」網站或是疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」專區查詢，亦可使用LINE疾管家或撥打國內免付費1922防疫專線；如於海外急需諮詢傳染病相關訊息，可撥打+886-800-001922防疫專線洽詢。
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