不要沖洗生雞肉免播細菌！ 美「反傳統」衛生忠告掀網民罵戰

2019-05-06 11:10 香港01 撰文：吳嘉善



不少人習慣在烹煮雞肉前先用水沖洗，覺得這樣比較衛生，美國疾病控制和預防中心（CDC）近日卻警告，這樣做反而會增加食物中毒的風險；這個忠告顛覆很多人的固有概念及習慣，甚至掀起網民罵戰。

疾病控制和預防中心建議，處理生雞肉前後要用梘液洗手至少20秒，生肉不應與其他食物共用砧板，烹調後亦要用熱水加洗潔精徹底清洗碰過生雞肉的物件。（Getty） 分享 facebook

帶菌水珠可濺至50厘米外

CDC指出，生雞肉帶有空腸彎麴菌（Campylobacter），有時更會有沙門氏菌（Salmonella）和產氣莢膜梭狀芽孢桿菌（Clostridium perfringens），這些細菌可導致食物中毒和抗生素相關腹瀉，對孕婦、5歲以下小童、65歲以上長者尤其危險；在沖洗生雞肉的時候，細菌會隨着水花四濺，飛到衣服、皮膚、其他食物和餐具上面，從而致病；美國每年約有100萬人因為進食受污染禽肉而不適。

英國國民保健署（NHS）的網頁亦顯示，帶菌的水珠「射程」可達50厘米，而且只要少量空腸彎麴菌就能令人食物中毒。

不少網友稱沖洗雞肉後會清潔廚房，但是由於細菌難以單憑雙眼看出，故很難確保清潔得徹底。（影片截圖） 分享 facebook

「我還是會跟從92歲媽媽的方式」

CDC在Twitter發文提醒，許多網民卻不以為然，甚至明言會繼續沖洗雞肉，「對不起，我還是會跟從92歲媽媽的煮飯方式去做，那些方式至今沒讓我失望過」、「在牙買加這裏，我們洗雞肉洗了好多年……我們還沒死」、「洗完雞肉後，把洗手盤洗乾淨就行了」。

持相反意見的網民則認為建議有根有據，「這篇文章是CDC寫的，是CDC！留言把我笑死了，他們處理過伊波拉病毒，但提出處理雞肉的建議竟然沒人願意相信？」、「許多人只知道跟從前人的方法做事，也不會去了解原因，現在他們的衣服、地板、到處都是生雞肉汁」、「那些笨蛋把水龍頭開到最大沖洗雞肉，令雞汁濺到附近的乾淨碗碟和枱面上，這是物競天擇。」

CDC建議，處理生雞肉前後要用梘液洗手至少20秒，生肉不應與其他食物共用砧板，烹調後要用熱水加洗潔精徹底清洗碰過生雞肉的物件。除了雞肉，其他生肉和雞蛋也不宜沖洗，因為過程中同樣會散播細菌。

不能開水喉沖洗，哪麼該如何處理生肉？CDC表示，其實只要把雞肉煮熟，使肉的內部溫度達到至少攝氏74度，已經足以殺死病菌及預防食物中毒；至於一旦不小心把雞肉掉到地上該怎樣辦，CDC並沒有給出答案。

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文章授權轉載自《香港01》