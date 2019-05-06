愛喝手搖飲又怕身體負擔 專家建議掌握三原則

2019-05-06 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



日前有名男子在臉書社團發文，表示看中醫時看到一名護理師工作忙就喝奶茶來充飢，開玩笑說買大杯點給她喝到吐，並真的去飲料店點了約20杯鮮奶茶，裝滿玻璃杯送護理師，引發網友熱議。營養學專家表示，若真的一天內喝完這麼大杯的奶茶，熱量與糖量一定爆表，長期喝也恐有痛風、心血管疾病等潛在風險。

好食課執行長暨營養師林世航表示，台灣人可能因工作、熬夜或偏好等關係愛喝奶茶等飲料，尤其是加料的飲品如珍珠，含糖也含熱量，但一般人一天喝2至3杯的量就已過多；如上述20杯容量的奶茶，一天內喝完，對身體一定有負擔。

林世航說，一般飲料店市售奶茶分類眾多，熱量因配方、糖別（如果糖、蔗糖、黑糖）及糖量不同（如全糖、少糖、半糖、微糖、無糖等），沖泡方式（奶精或鮮奶）不同，不能單純以cc數來估算，得將飲品沖泡方式、含糖程度、是否加料等合併計算。

林世航指出，目前市售飲料店，大都會標示各式飲料的含糖程度或熱量。記者日前實際走訪某知名連鎖飲料店，發現各式飲料的確有相關標示表，但店家以「全糖添加量」來註明。以該店家一杯約700ml的珍珠奶茶來說，光含糖量為31克、124大卡，若再加上奶精、珍珠等成分，一杯熱量至少500大卡起跳。

台灣營養資訊網（TaiwanNutrition）曾調查顯示，不同糖分珍奶的熱量差距不大，以一杯700ml來計算，全糖約710大卡、半糖610大卡、無糖珍奶也逾500大卡，由此可見全糖跟無糖的熱量差距，似乎沒有民眾想像的多。林世航則認為，因珍珠本身含糖、又是澱粉，加上奶精沖泡，即使選無糖，飲品熱量就高。

林世航說，民眾喝完大量奶茶或長期喝有甜的飲料，除了糖量跟熱量破表外，曾有國內研究顯示易引發痛風；另外會造成血糖和血脂的負擔，身體恐負荷不了，有潛在糖尿病或心血管疾病風險，造成血管阻塞。