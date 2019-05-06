改善青少年過敏性鼻炎 麻豆新樓推雷射針灸

2019-05-06 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



不少孩童常為鼻子過敏、氣喘所苦，台南麻豆新樓醫院本院針對0至18歲兒童及青少年病人需求，即日起推出「雷射針灸」治療，透過雷射光照能量，能有效改善孩童上述症狀。

麻豆新樓醫院小兒科醫師蘇泰豊說，今年因暖冬日夜溫差大，每當天氣從熱轉涼時，氣喘患者吸入冷空氣，呼吸道就開始狀況百出。根據國民健康署針對氣喘民眾的提醒，若室內室外溫度差異達7度以上，容易誘發氣喘、過敏發作。孩子鼻水流不停，父母照顧需相當費心。

他說，改善過敏性鼻炎方式越來越多，院方即日起推出「雷射針灸」治療，不同於傳統針灸把金屬針扎入穴道刺激，雷射針灸是透過雷射光束照射在穴位上，不同部位可調整不同能量，不具有侵入性、不須扎針、不會衍伸後續流血感染性問題，單次治療僅需5至10分鐘，治療時間短且由主治醫師親自操作，青少年接受度高，一般完整療程約2至3個月治療效果更加明顯。

蘇泰豊說，「雷射針灸」，具有安全無痛、方便省時等優點，提供0至18歲兒童與對患有氣喘、過敏性鼻炎、夜尿、疼痛疾病、肥胖等疾病又害怕扎針病人，可改採用非侵入性的低能量雷射針灸治療。