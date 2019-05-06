減少使用、增加回收塑膠袋膜 環保署研議從原料課費

2019-05-06 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署正在研議未來將把塑膠、膠膜公告為應回收事項。本報資料照片 分享 facebook

國內塑膠製品用的多，回收卻很少，環保署正在研議未來將把塑膠、膠膜公告為應回收事項，也在思考是否從原料的源頭就開始課費。也就是如果業者怕回收麻煩，大量進口國外單一材質的塑膠，將從進口報關時開始課費，增加回收的機會，環保署正在評估中。

立法院衛環委員會今天邀請環保署及相關部會就「氣候變遷調適及水資源建設」及「限塑政策規劃及執行」報告並備詢。「聯合晚報」日前進行塑膠袋哪裡去的調查採訪發現，塑膠袋回收成本高、利潤低，因此回收率僅有9%，環保署多次在立法院備質詢，提出未來解決方案。

環保署長張子敬表示，要製作塑膠袋、塑膠膜的門檻很低，如果比照現在公告應回收的項目，未來在稽核部分要花很多成本與人力，因此環保署正在思考，怎麼樣才會能做有效的管制，有沒有可能從源頭課費，減少塑膠製品的使用。

張子敬表示，所謂的源頭課費，是指從原料課費，包括從國外進口以及在台灣生產的塑膠原料。原本環保署是從製程產品去課費，但門檻很低、很小的工廠就可以生產，稽核要花成本；如果可以從原料生產就開始課費，減少生產、增加回收，這是未來環保署的研究方向，尚未定案。

由於國內塑膠袋材質複雜、回收成本高，因此有些業者會向國外進口塑膠膜，這樣材質比較單一，運用、回收也比較有利潤；張子敬說，若以這樣的例子，將會從業者進口報關時就先課費，用這樣的方式去減少使用、增加回收。