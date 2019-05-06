預防姿勢性低血壓跌倒 你知道還應該站著量血壓嗎？

2019-05-06 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



跌倒將增加骨折與失能風險，國內光是醫療院所自願性通報的跌倒事件，一年就超過1萬7000萬件。台灣高血壓學會提醒，姿態性低血壓是造成跌倒的重要原因；國人測量血壓往往只知坐著量，其實還應站著量，當坐與站測得的收縮壓數值相減超過20毫米汞柱，就代表出現姿態性低血壓，屬跌倒的高危險群。

台灣高血壓學會理事長王宗道表示，姿態性低血壓是姿勢改變時，像是由平躺或坐姿突然起身站立而發生的低血壓。除此之外，剛吃飽時、剛洗完熱水澡或泡完溫泉時也容易發生姿態性低血壓，前者源於飯後血液集中在腸胃道、全身血流量相對不足，後者則肇因於血管遇熱擴張，血壓就隨之往下掉。

王宗道表示，要知道自己是否容易發生姿態性低血壓，平時測量血壓就不能只坐著量，偶爾在坐著量完約一分鐘後，可站起來再量一次。當坐與站測得的收縮壓數值相減超過20毫米汞柱，就代表出現姿態性低血壓，屬跌倒的高危險群。

高危險群除了平時上下床、改變姿勢時，應盡量放慢動作，王宗道也提醒，洗完熱水澡、泡完溫泉要起身前，可稍稍坐一下、沖點冷水或喝點冷水；由於血液中的水分量與鹽分有密切關係，因此這群人平日切勿限鹽，正常吃喝就好。

嘉義基督教醫院市區居家服務管理中心主任林玉琴在第一線觀察，病人跌倒的常見原因之一，是起床伸手拿助行器時施力方法不對，像是只握一側就準備要站，加上動作快，因此容易失去平衡，照顧者應不厭其煩提醒下床起身的步驟。

進出浴廁容易跌倒，往往是遭浴廁門檻絆倒。林玉琴說，照顧者應設法作明顯的顏色區隔，讓病人一看就知道這個顏色區塊是門檻、另個顏色區塊是地板，或者根本性地打造無障礙空間，拿掉門檻，並將浴廁內地板向排水孔方向微微作點下坡，洗澡水就不會外流。

病人衣著也會影響跌倒風險，舉例來說，衣著太鬆、太長容易絆倒，且女性拉裙子如廁時需要彎腰拉衣裙，增加動作複雜度與跌倒風險；衣著太多扣子也同樣增加病人更換衣物與如廁的困難度；衣著太緊則可能限制動作，容易重心不穩，這些危險因子都應避免。