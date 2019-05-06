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不宜放射和化學治療腦腫瘤 標靶光子刀奏效

2019-05-06 09:29聯合報 記者黃寅╱即時報導

一位58歲男性患者，因咳嗽帶有血絲，檢查出肺腺癌的同時也發現腦部腫瘤，澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡指出，由於化療藥物難進入腦部，該患者接受一次性超高劑量的標靶光子刀治療後，腦部腫瘤消失，讓患者更安心持續治療肺腺癌。

他說，這位患者連續咳嗽三周，呼吸過喘又咳出血絲，檢查出在左肺上葉有一顆約4.6公分的肺腺癌，再以腦部核磁共振發現在右腦頂葉有一顆約0.4公分的腦瘤，極可能是肺腺癌的轉移。雖然該患者沒有出現腦瘤的症狀，行動自如，但在醫療團隊的評估後，採取兵分兩路擊殺癌細胞。

梁家郡說，腦腫瘤除開刀外，為避免10到15次全腦放射的可能後遺症，而化療藥劑又不容易由血管進入腦部，因此，利用精準的三度空間立體定位鎖定才0.4公分的腫瘤部位，做一次性超高劑量的標靶光子刀放射治療，是目前很好的治療選項。

該患者於去年11月接受這樣的標靶光子刀治療後，於今年3月間做腦部核磁共振檢查，其腫瘤已消失不見，目前該患者已再接受肺腺癌的化療和免疫療法，他的肺腺癌已由原來的4.6公分縮小為2.8公分，顯示這樣的治療獲得效果。

梁家郡說，這種超高劑量標靶光子刀放射治療，最適合小於3公分、少於3顆的原發或轉移性腦腫瘤、聽神經瘤、腦膜瘤、良性動靜脈畸形、腦下垂體瘤。尤其是有乳癌和肺癌症病史的民眾，特別要注意轉移性的腦瘤，發現自己有頭暈頭痛、想吐、肢體無力等症狀，最好能進一步做腦部影像檢查。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡指出，為避免10到15次全腦放射的可能後遺症...
澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡指出，為避免10到15次全腦放射的可能後遺症，而化療藥劑又不容易由血管進入腦部，一次性超高劑量的標靶光子刀放射治療，是很好的治療選項。圖／澄清醫院中港院區提供
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澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡指出，左側腦瘤經一次性超高劑量的標靶光子刀放...
澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡指出，左側腦瘤經一次性超高劑量的標靶光子刀放射治療，右圖顯示已消失。圖／澄清醫院中港院區提供
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腫瘤肺腺癌頭痛
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