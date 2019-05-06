文博會淪少數人操作 藝文界：文化部應耕耘底層

2019-05-06 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部主辦的文博會昨天落幕，今在立法院成為立委討論焦點。建築師阮慶岳表示，文博會和文化部近年辦的許多活動一樣，太把資源集中在資源已很多的都會區，砸錢砸很兇，炫耀性、收割味太重，且越來越淪於少數特定人操作。他認為文化部應到需要資源處做真正能從底層扎根的事，而非在精華區與民爭鋒。

阮慶岳說，文化部預算近年提高，但過多資源都集中在金字塔頂端，大型展覽變很多，且非常集中在都會區。他說，問題不在辦活動者優不優秀，而是文化部找特定人重複辦類似非常態活動的用意為何。畢竟這些預算來自納稅人，如此政策一方面造成資源分配不平等，二方面太討好特定群眾，三方面也是對既有民間活動的收割。

「政府應該把主要心力發展花在看不見、沒人願意去做的事上。」阮慶岳說，他日前回家鄉屏東潮州鎮，接觸了幾位返鄉青年，感覺到他們似乎完全和文化部的資源斷裂，非常震撼。

阮慶岳說，以獨立書店為例，有青年返鄉耕耘許久，文化部卻相中特定計畫全力補助，一下子打趴他們原有努力，所獲稀少補助根本無法與官方青睞單位相比。他質疑，政府為何不是幫助已長期扎根經營的民眾，而是突然跳下去，用納稅人的錢把原有者的一切打垮。

他說，文博會也是一樣，這種非常態性的展覽，民間早就有常態性單位做類似的事，文化部為何要跳出來做，難道是想搶鋒頭？以舉辦講座來說，民間早就在辦，政府應建立機制補助就好，文化部卻挾著納稅人的錢大辦免費活動，將民間好不容易經營出的一點效應全部吸收，逼得民間退場，造成民間文化活動發展不起來。

「文化部看來非常積極努力，但真正的策略究竟是什麼？」阮慶岳說，不論是文博會或空總舉辦的展覽等，都同質性太高，看不出整體性與長遠規畫，且漸漸出現少數人重複操作的狀況，長遠看來也沒有幫助底層發展，取悅中產階級的宣示施政成果意味濃。他說，文化部應去照顧底下發芽的東西，而不是摘取頂上最漂亮的果實。