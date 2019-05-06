被「託夢」代表的是什麼？ 精神科醫師這麼說

2019-05-06 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「託夢」近來隨著總統初選話題，成為網路熱搜關鍵字，精神科醫師指出，門診上偶有患者詢問醫師「為何會發生託夢？」「是不是真的要告訴我什麼？」不過觀察過去國內外媒體報導，「託夢」一詞幾乎都被省略不翻譯；因為該詞包含文化特殊性，台灣人相當熟悉，卻是一個很難被翻譯成英文的詞。

高雄市立凱旋醫院成人精神科主治醫師徐瑋澤表示，患者對「託夢」的感受是欣慰的，常見的託夢來源是已逝去的親人，或生命中重要的人，做夢者常在意夢境帶來的訊息，包含親人對自己的囑託、對生前關係的詮釋、或是在另一個世界缺少什麼。

徐瑋澤說，當現實上仍思念親人、生前沒能表達的情感、或某些遺憾甚至愧疚的事件發生，就有可能反映在夢境上。如夢到過世親人告訴自己，已經原諒某事而大哭一場；或夢到逝去親人缺少衣物或金錢，因此去燒紙錢或查看親人的墓地，這就是一種情感宣洩的過程，也減少潛意識的焦慮，這種心理機制並非異常，不必過於擔心。

另一類型的託夢則可能涉及潛意識的願望，如一直很想去做某件事但游移不定，夢中就會接受到神靈或更高權威力量的指示，因此就下定決心去做或不做了。這類情形曾出現在西方文獻中，如古羅馬時代的君士坦丁一世，就曾在米爾芬橋戰役前一晚被基督「託夢」、信心大增，把基督標示加到士卒盾牌上，最後真的打勝仗。