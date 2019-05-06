吳德榮：今明各地陣雨稍轉涼 好天氣要等周末

2019-05-06 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，今、明各地有陣雨、白天稍轉涼，周三到周五鋒面減弱，各地為多雲天氣，但大氣仍不穩定，要待周末鋒面遠離，天氣才會好轉。

吳德榮說，今晨台灣上空層狀雲籠罩，雷達監測大多為偏弱的降水回波，累積雨量圖則顯示，各地皆有降雨，雨量不大，晨間的低溫與昨天相比、變化不大。

他表示，最新（5日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明 兩天受梅雨季第二道鋒面影響，水氣增多、大氣趨不穩定，各地為有陣雨的天氣。各地高溫因雲多降雨而略降、稍轉涼，低溫變化不大。今日北部高溫約24度、中部25度、南部28度、東部26度。

周三至五鋒面強度減弱，各地大多為多雲的天氣，但大氣不穩定，仍有局部陣雨或雷雨的機率，午後機率又較其他時段高。周六、下周日鋒面遠離、天氣好轉，各地為多雲時晴、白天暖熱，山區午後仍有局部雷陣雨的機率。

中央氣象局說，周三、四將有另一道鋒面在台灣北部附近形成並通過，這波鋒面結構不算很完整，各地的降雨會較為趨緩，但中部以北及東北部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區的降雨則較為局部；隨著東北風減弱，北台灣氣溫將會回升。