彭啟明：今全台多為綿綿細雨 北部高溫跌到22度

2019-05-06 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天下半天，南方水氣就已經接近台灣開始有雨，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這波變化比前兩天預期還來得早，今天全台灣都有下雨機會，多數區域是綿綿細雨。

彭啟明在臉書指出，西南風潮濕的水氣增強，加上從廣東福建東移的雲系，台灣西南邊有些很鬆散零星的雲系，也在台灣西南邊發展出微弱的滯留鋒面。他說，這種鋒面系統組織結構不是很強，較為散亂，雨勢不是很大，目前來看，發展出較強的中小尺度的對流系統機會不高，但仍有機會出現較局部的雨勢。

他說，北方有新的高壓往南方移動，台灣附近的東北風會增強，預期今明兩天，台灣附近沿海，東北風和西南風交會的鋒面風切線會很明顯。今明兩天北部溫度稍降，高溫只剩22-24度，中南部跌到24-27度，屬於濕濕涼涼的類型。

彭啟明表示，周三時東北風減弱改為吹東風，東半部容易有短暫陣雨，西半部有午後局部熱對流。由於周三可能又有新的鋒面在台灣附近建立，周四、五受到鋒面通過，天氣仍不穩定，可能到周末才會轉好。

他也說，今天是二十四節氣中的立夏，這時候還感受不到夏天，台灣是梅雨期間冷暖空氣交界，很容易有短暫雨勢。雨勢除掉空氣汙染物，空氣品質相對不錯，目前看到的是有水氣的霧，不是空氣汙染的霾。不過相對很潮濕，適合塵蹣孳生，家裡有除濕機或空氣清淨機可以適時打開。

中央氣象局說，今天受南方雲系持續影響及鋒面接近，各地降雨機率偏高，西半部及東北部屬於有陣雨或雷雨的天氣，下雨時間長且雨區範圍廣，並有局部較大雨勢發生的機率。至於東部及東南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，外出除記得攜帶雨具外，也請留意氣象局發布的相關天氣訊息。