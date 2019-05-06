親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

彭啟明：今全台多為綿綿細雨 北部高溫跌到22度

終於來帶你回家…陸軍觀測機殘骸沉睡山中40年 家屬首度招魂

彭啟明：今全台多為綿綿細雨 北部高溫跌到22度

2019-05-06 07:35聯合報 記者雷光涵╱即時報導

昨天下半天，南方水氣就已經接近台灣開始有雨，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這波變化比前兩天預期還來得早，今天全台灣都有下雨機會，多數區域是綿綿細雨。

彭啟明在臉書指出，西南風潮濕的水氣增強，加上從廣東福建東移的雲系，台灣西南邊有些很鬆散零星的雲系，也在台灣西南邊發展出微弱的滯留鋒面。他說，這種鋒面系統組織結構不是很強，較為散亂，雨勢不是很大，目前來看，發展出較強的中小尺度的對流系統機會不高，但仍有機會出現較局部的雨勢。

他說，北方有新的高壓往南方移動，台灣附近的東北風會增強，預期今明兩天，台灣附近沿海，東北風和西南風交會的鋒面風切線會很明顯。今明兩天北部溫度稍降，高溫只剩22-24度，中南部跌到24-27度，屬於濕濕涼涼的類型。

彭啟明表示，周三時東北風減弱改為吹東風，東半部容易有短暫陣雨，西半部有午後局部熱對流。由於周三可能又有新的鋒面在台灣附近建立，周四、五受到鋒面通過，天氣仍不穩定，可能到周末才會轉好。

他也說，今天是二十四節氣中的立夏，這時候還感受不到夏天，台灣是梅雨期間冷暖空氣交界，很容易有短暫雨勢。雨勢除掉空氣汙染物，空氣品質相對不錯，目前看到的是有水氣的霧，不是空氣汙染的霾。不過相對很潮濕，適合塵蹣孳生，家裡有除濕機或空氣清淨機可以適時打開。

中央氣象局說，今天受南方雲系持續影響及鋒面接近，各地降雨機率偏高，西半部及東北部屬於有陣雨或雷雨的天氣，下雨時間長且雨區範圍廣，並有局部較大雨勢發生的機率。至於東部及東南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，外出除記得攜帶雨具外，也請留意氣象局發布的相關天氣訊息。

溫度方面，氣象局說，由於東北風增強再加上降雨明顯，中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫只有22至24度左右，和昨天相比將明顯轉涼，記得添加衣物，其他地方也會稍微下降，高溫約26、27度。

中央氣象局說，今天受南方雲系持續影響及鋒面接近，各地降雨機率偏高。本報資料照片
中央氣象局說，今天受南方雲系持續影響及鋒面接近，各地降雨機率偏高。本報資料照片
分享

氣象局彭啟明

相關新聞

1人獨撐全醫院…血汗營養師大逃亡

2019-05-05 23:54

營養師哪去？ 他轉健身她拚食育

2019-05-05 23:54

NGO批：台灣根本氣候放牛班

2019-05-05 23:54

罷工拖累 旅遊業：航空業補償損失

2019-05-05 23:54

不喝手搖飲，果汁更養生？營養師要你當心這副作用

2019-05-06 07:19

一動就喘 小心慢性阻塞肺疾病

2019-05-05 23:54

肩頸痠痛 多做伸展運動可緩解

2019-05-05 23:46

健康你我他 ／報紙包木炭 可以吸水氣

2019-05-05 23:08

棕色脂肪研究 可望治療糖尿病

2019-05-05 23:08

如何幫媽媽挑鞋 不能只看外觀

2019-05-05 23:08

健康名人堂／你需要的「良師益友」

2019-05-05 23:08

龍應台臉書尋粉絲 新加坡媒體完成任務

2019-05-05 22:51

拖延症影響健康 卻可帶來創造力

2019-05-05 22:20

營養師走出醫院 關心食育讓你吃得更健康

2019-05-05 22:11

全員逃走中？離開醫院營養師：不會再回去

2019-05-05 22:10

營養師出走醫院 台東曾有一位營養師撐全院

2019-05-05 22:09

要照顧你50年！乳癌妻盼退出婚姻深情丈夫不棄

2019-05-05 20:43

影／張淑蘭蘭嶼詩歌撫慰死亡與惡靈恐懼 獲南丁格爾獎肯定

2019-05-05 20:28

影／巧手媽神級「造型饅頭」網友狂獻膝蓋 製作背後原因超暖心

2019-05-05 20:00

影／周末未見懸日 梅雨鋒面即將報到

2019-05-05 19:18

過度攝取高蛋白奶昔 專家：不推薦

2019-05-05 18:42

賴病床6小時為保險？ 急診醫：婉轉、柔性勸導

2019-05-05 18:37

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

世界氣喘日將至 部分兒童氣喘加劇竟是這原因

2019-05-05 16:36

救地球！高中師籲：早餐不拿塑膠袋、冷氣開28℃

2019-05-05 16:29

吃狗用驅蟲藥抗末期肺癌？ 醫：做化療一樣會緩解

2019-05-05 15:39

兩波鋒面將過台灣 下週需防大雨

2019-05-05 14:42

春遊補助要先墊付款項 小型民宿業仍卻步

2019-05-05 13:46

明日起汽油調漲0.2元 柴油調降0.5元

2019-05-05 13:41

枕手臂趴睡 肘隧道症候群讓手肘罷工

2019-05-05 13:41

好好吃／綠筍、芒果 立夏清爽開胃

2019-05-05 13:37

觀光景點同質性高 國旅缺新鮮感

2019-05-05 13:35

許金川／好心肝？可能是假象

2019-05-05 13:31

春遊補助減 7成旅行社業者不玩了

2019-05-05 13:30

上班族美肌別「妝」了 皮膚補水、鎖水更重要

2019-05-05 13:29

新竹直達桃機國道客運線 年底通車出國更便利

2019-05-05 12:47

張正傑復出音樂會秀左手技 朱團打擊樂節巨星集

2019-05-05 12:34

白色說書人 看白色恐怖中的布袋戲偶

2019-05-05 12:33

暖冬春遊補助申請 小型民宿業者卻步

2019-05-05 11:57
看更多

熱門文章

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

本周油價微漲 中油汽油漲0.2元、柴油降0.5元

2019-05-05 12:28

下午變天！氣象局：中南部、東部留意較大雨勢

2019-05-05 09:26

兩波鋒面將過台灣 下週需防大雨

2019-05-05 14:42

錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日

2019-05-05 10:14

全員逃走中？離開醫院營養師：不會再回去

2019-05-05 22:10

春遊補助業者反映冷 七成旅遊業者不想辦春遊

2019-05-05 11:42

要照顧你50年！乳癌妻盼退出婚姻深情丈夫不棄

2019-05-05 20:43

1人獨撐全醫院…血汗營養師大逃亡

2019-05-05 23:54

吃狗用驅蟲藥抗末期肺癌？ 醫：做化療一樣會緩解

2019-05-05 15:39

英網站調查：想認真發展關係 首日約會先「試愛」

2019-05-05 10:14

每日星座運勢／摩羯好運不斷有桃花 財富佳勿貪心

2019-05-06 00:00

肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09

新竹直達桃機國道客運線 年底通車出國更便利

2019-05-05 12:47

營養師出走醫院 台東曾有一位營養師撐全院

2019-05-05 22:09

枕手臂趴睡 肘隧道症候群讓手肘罷工

2019-05-05 13:41

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

賺好康 汽機車燃料費｢先繳先贏｣抽獎本月20日前截止

2019-05-05 14:23

救地球！高中師籲：早餐不拿塑膠袋、冷氣開28℃

2019-05-05 16:29

賴病床6小時為保險？ 急診醫：婉轉、柔性勸導

2019-05-05 18:37

龍應台臉書尋粉絲 新加坡媒體完成任務

2019-05-05 22:51

春遊補助減 7成旅行社業者不玩了

2019-05-05 13:30

Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12

世界氣喘日將至 部分兒童氣喘加劇竟是這原因

2019-05-05 16:36

國旅人數萎縮 業者：同質性高、政府卻只會短線補助

2019-05-05 11:50

影／周末未見懸日 梅雨鋒面即將報到

2019-05-05 19:18

D’URBAN春夏系列男模有點帥 撞臉金城武引發話題

2019-05-05 09:42

明星變裝派對Met Gala倒數兩天！今年主題「怪美的」讓人超期待

2019-05-05 12:23

一動就喘 小心慢性阻塞肺疾病

2019-05-05 23:54

NGO批：台灣根本氣候放牛班

2019-05-05 23:54

山手線經費增至714億元 台中函請中央全額補助

2019-05-05 10:41

明日起汽油調漲0.2元 柴油調降0.5元

2019-05-05 13:41

暖冬春遊補助申請 小型民宿業者卻步

2019-05-05 11:57

影／張淑蘭蘭嶼詩歌撫慰死亡與惡靈恐懼 獲南丁格爾獎肯定

2019-05-05 20:28

上萬元Gucci全新頂級香氛「煉金師的奇幻花園」 只有這裡買得到！

2019-05-05 13:58

營養師哪去？ 他轉健身她拚食育

2019-05-05 23:54

不喝手搖飲，果汁更養生？營養師要你當心這副作用

2019-05-06 07:19

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

營養師走出醫院 關心食育讓你吃得更健康

2019-05-05 22:11

好好吃／綠筍、芒果 立夏清爽開胃

2019-05-05 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top