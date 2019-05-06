不喝手搖飲，果汁更養生？營養師要你當心這副作用

2019-05-06 07:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



不少外食族習慣飯後來一杯手搖飲，有人顧及養生，改喝新鮮現榨果汁替代。但營養師提醒，水果含有天然果糖，攪打後的液態果汁的水果用量多，以500C.C.的柳丁汁為例，沒加糖也含有360到480卡不等的熱量，若三餐熱量未減，長期下來小心體重也會直線上升。

國健署職場健康推動促進計畫合作講師、營養師林孟瑜表示，她在替上班族進行營養講座時發現，經常外食的上班族認為鮮果汁比手搖飲料更健康，所以飯後常買一杯鮮果汁補充營養。

「這可要小心為妙。」林孟瑜表示，水果含有天然果糖，不管是原態的固體水果或是攪打後的液態果汁，都含有固定熱量。

她以現榨柳丁汁為例，每顆柳丁約有60大卡熱量，而一杯500c.c現榨柳丁汁大約需要6到8顆柳丁製成。可見，即便柳丁汁不加糖，也含約360到480大卡熱量。而果汁可以快速在3到5分鐘喝完，熱量也瞬間被喝進肚子內。

林孟瑜提醒，若用餐時的食物攝取未減，又長期飯後一杯鮮榨果汁，「你的體重很可能也會直線上升喔！」

那飯後口渴想喝東西，該怎麼選擇？林孟瑜建議，飯後飲品還是優先喝水或無糖飲料為主，避免攝取額外的糖分。若選喝鮮果汁，她建議選「蔬果汁」，也就是現榨果汁不要全是水果成分，可事先詢問果汁店老闆，請他最多加1到2份水果就好了。

林孟瑜解釋，1份水果約一個拳頭大小，熱量約60大卡，蔬果汁的水果份量最多加1到2份，其他則以蔬菜去替代水果的量，也別額外加糖，讓蔬果汁熱量控制在60到120大卡，「這樣熱量就能降低很多。」

若民眾是選擇市售包裝飲品，林孟瑜也提醒要注意外包裝，包括成分及營養標示，建議也是選無糖飲品為主，別喝太多添加糖。