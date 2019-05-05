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NGO批：台灣根本氣候放牛班

2019-05-05 23:54聯合報 記者章凱閎／台北報導

北中南高中、大學生與多位NGO代表今天共同宣布，將於24日響應全球氣候緊急行動（...
北中南高中、大學生與多位NGO代表今天共同宣布，將於24日響應全球氣候緊急行動（Global Climate Strike for Future）。 記者章凱閎／攝影
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全台多位高中生、大學生與ＮＧＯ非政府組織昨共同宣布，廿四日將響應全球氣候緊急行動，籲政府加速減碳行動、守住巴黎氣候協定訂立的攝氏一點五度防線。恆毅高中學生張庭瑋表示，台灣是第一批氣候難民國家，二○二○總統參選人應在暖化議題上明確表態作法，否則「學生沒有未來，何必上課？」

今年三月十五日，由十六歲瑞典少女桑柏格發起的「周五為未來而戰」行動，號召全球學生為氣候罷課，台灣動員數是東亞第一。本月廿四日，行動將擴大為跨世代團結的公民運動，各地學生、ＮＧＯ預計以集會、遊行、藝術行動等方式，警示氣候變遷危機已迫在眉睫，政府須拿出魄力，對抗暖化。

「守衛地球、你我有責。自私的大人，還給我們一個未來。」北一女國文老師蔡永強昨率領多位學生喊出口號。他盼民眾在生活中落實環保，如買早餐拒拿塑膠袋、開冷氣不低於廿八度、只吃在地蔬果別買進口水果等，「因為我們要有未來。」

輔大哲學系學生曾柏瑋說，政府口口聲聲說重視環保，作為卻是背道而馳，像大潭藻礁、深澳燃煤電廠等爭議開發案都是。此外，位於新莊低窪地帶的輔大，因情人坡綠地開發案，每當豪雨襲來，校內就會出現「中美湖」奇景，師生被迫停課，這是校園規畫不當，加深暖化釀災的案例。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華說，日前英國氣候團體「反抗滅絕」在倫敦發起十二天占領行動，促使國會宣布英國進入「氣候緊急狀態」。反觀台灣，在德國看守協會去年評比「氣候變遷表現指標」的五十七國中，排名倒數第五，「根本是氣候放牛班。」葉大華呼籲，全台五百萬名不具投票權的學生在廿四日站出來，向無作為的大人抗議。

暖化氣候變遷英國

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