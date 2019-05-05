親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

對韓翻白眼成女神 黃捷妹妹也被讚「短髮空靈」

營養師出走醫院 台東曾有一位營養師撐全院

2019-05-05 22:09聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

醫院「血汗營養師」掀起出走潮，營養師把醫院工作當作跳板，寧願待在瘦身中心拚業績、當網紅賣健康產品，也不願留在醫院。據統計，全台僅四成營養師待在醫院，其餘不是在學校廚房、健身房就是自行開業，台東某地區醫院僅剩一名營養師獨撐。

廚房膳食管理、門診諮詢、病房訪視，這些工作一個人全包，這是台東某地區醫院的現況，礙於位處偏鄉，薪水又不高，應由二人負責的工作，另一位營養師員額老是乏人問津。一人營養室讓該名營養師的工作量爆表，即使假日在家，也要隨時ON CALL。

但養師公會全聯會副秘書長曾美惠說，營養師人力不足，不只發生在偏鄉，是所有醫院的普遍現象。營養師公會全聯會統計，廿年前，全台有六成營養師都在醫院工作，僅四成開業或另尋出路，隨著時代變遷以及部分醫院福利縮水、營養師不被重視等，我國營養師執業地點與廿年前完全顛倒，僅四成在醫院工作。

一位不願具名的北部某醫學中心營養師指出，根據「醫療機構設置標準」，依病床數設定聘僱營養師最低額度，各醫院擔心多聘多賠錢，都採最低標聘雇。

這位營養師指以自家醫院為例，兩千床病患，依規定僅需要聘用廿名營養師，等於一人得面對一百名患者，加上政府及醫院要求多種政策配合，如國健署要推動慢性病防治營養衛教、醫院要營養師擔任廚房管理員等，營養師人力計算失真。

公立醫院福利較好，私立醫院流動率高，月薪約三萬五上下。營養師公會全聯會常務理事蔡一賢說，部分醫院留不住人，使得醫院的營養師永遠都是臨床經驗少的菜鳥，原本應連續性的營養照顧，出現嚴重的「破碎化」，進而影響患者權益。

營養師公會與衛福部積極溝通，希望能改善薪資、流動率等。衛福部醫事司科長李中月說，去年起就進行醫院人力評估，但未來若要提高營養師的人力標準，得確保營養師願意投入，今年下半年將繼續討論。

據統計，全台僅四成營養師在醫院執業 ，其餘不是在學校廚房、健身房就是自行開業。圖...
據統計，全台僅四成營養師在醫院執業 ，其餘不是在學校廚房、健身房就是自行開業。圖為醫院營養師教民眾烹煮健康年菜。 本報資料照片
分享

患者偏鄉

相關新聞

拖延症影響健康 卻可帶來創造力

2019-05-05 22:20

營養師走出醫院 關心食育讓你吃得更健康

2019-05-05 22:11

全員逃走中？離開醫院營養師：不會再回去

2019-05-05 22:10

要照顧你50年！乳癌妻盼退出婚姻深情丈夫不棄

2019-05-05 20:43

影／張淑蘭蘭嶼詩歌撫慰死亡與惡靈恐懼 獲南丁格爾獎肯定

2019-05-05 20:28

影／巧手媽神級「造型饅頭」網友狂獻膝蓋 製作背後原因超暖心

2019-05-05 20:00

影／周末未見懸日 梅雨鋒面即將報到

2019-05-05 19:18

過度攝取高蛋白奶昔 專家：不推薦

2019-05-05 18:42

賴病床6小時為保險？ 急診醫：婉轉、柔性勸導

2019-05-05 18:37

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

世界氣喘日將至 部分兒童氣喘加劇竟是這原因

2019-05-05 16:36

救地球！高中師籲：早餐不拿塑膠袋、冷氣開28℃

2019-05-05 16:29

吃狗用驅蟲藥抗末期肺癌？ 醫：做化療一樣會緩解

2019-05-05 15:39

兩波鋒面將過台灣 下週需防大雨

2019-05-05 14:42

春遊補助要先墊付款項 小型民宿業仍卻步

2019-05-05 13:46

明日起汽油調漲0.2元 柴油調降0.5元

2019-05-05 13:41

枕手臂趴睡 肘隧道症候群讓手肘罷工

2019-05-05 13:41

好好吃／綠筍、芒果 立夏清爽開胃

2019-05-05 13:37

觀光景點同質性高 國旅缺新鮮感

2019-05-05 13:35

許金川／好心肝？可能是假象

2019-05-05 13:31

春遊補助減 7成旅行社業者不玩了

2019-05-05 13:30

上班族美肌別「妝」了 皮膚補水、鎖水更重要

2019-05-05 13:29

新竹直達桃機國道客運線 年底通車出國更便利

2019-05-05 12:47

張正傑復出音樂會秀左手技 朱團打擊樂節巨星集

2019-05-05 12:34

白色說書人 看白色恐怖中的布袋戲偶

2019-05-05 12:33

暖冬春遊補助申請 小型民宿業者卻步

2019-05-05 11:57

大型柴油車調修燃油系統 最高補助10萬元

2019-05-05 11:52

國旅人數萎縮 業者：同質性高、政府卻只會短線補助

2019-05-05 11:50

春遊補助業者反映冷 七成旅遊業者不想辦春遊

2019-05-05 11:42

錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日

2019-05-05 10:14

下午變天！氣象局：中南部、東部留意較大雨勢

2019-05-05 09:26

肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

判斷自體免疫腦炎還是腦感染癲癇 他找出規則

2019-05-04 21:37

偏頭痛自我檢測 只要中3種9成是患者

2019-05-04 20:50

中午就來接下班 她才知道53歲的老公真的失智了

2019-05-04 17:40

等待峨眉街懸日 攝影同好卡位

2019-05-04 17:37
看更多

熱門文章

網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45

吳德榮：白天微熱上看31度 今晚起變天恐下雨

2019-05-05 07:58

殺破狼周運勢／白羊適合談加薪 獅子感情易有第三者

2019-05-05 00:00

本周油價微漲 中油汽油漲0.2元、柴油降0.5元

2019-05-05 12:28

下午變天！氣象局：中南部、東部留意較大雨勢

2019-05-05 09:26

兩波鋒面將過台灣 下週需防大雨

2019-05-05 14:42

每日星座運勢／水瓶愛美之心人皆有 財富形勢大好

2019-05-05 00:00

錯過再等三個月！今台北市七成可見懸日

2019-05-05 10:14

春遊補助業者反映冷 七成旅遊業者不想辦春遊

2019-05-05 11:42

吃狗用驅蟲藥抗末期肺癌？ 醫：做化療一樣會緩解

2019-05-05 15:39

英網站調查：想認真發展關係 首日約會先「試愛」

2019-05-05 10:14

要照顧你50年！乳癌妻盼退出婚姻深情丈夫不棄

2019-05-05 20:43

肘隧道症候群／枕手臂趴睡 手肘罷工了

2019-05-05 09:09

【生活趣聞】賽夏客／餵食大作戰

2019-05-05 06:00

【親子互動】藝萱／好好練琴的魔法

2019-05-05 06:00

新竹直達桃機國道客運線 年底通車出國更便利

2019-05-05 12:47

回收玩具逾7成塑膠製 生態隱憂

2019-05-04 22:51

枕手臂趴睡 肘隧道症候群讓手肘罷工

2019-05-05 13:41

拍出超仙初夏照片！陽明山竹子湖9處繡球花田資訊懶人包

2019-05-05 17:44

賺好康 汽機車燃料費｢先繳先贏｣抽獎本月20日前截止

2019-05-05 14:23

【親子教養】優果媽／幾歲該上幼幼班？

2019-05-05 06:00

救地球！高中師籲：早餐不拿塑膠袋、冷氣開28℃

2019-05-05 16:29

賴病床6小時為保險？ 急診醫：婉轉、柔性勸導

2019-05-05 18:37

春遊補助減 7成旅行社業者不玩了

2019-05-05 13:30

全員逃走中？離開醫院營養師：不會再回去

2019-05-05 22:10

Cerruti 1881迷你女裝系列初抵台 「與惡」陳妤最愛這一款

2019-05-05 13:12

國旅人數萎縮 業者：同質性高、政府卻只會短線補助

2019-05-05 11:50

世界氣喘日將至 部分兒童氣喘加劇竟是這原因

2019-05-05 16:36

D’URBAN春夏系列男模有點帥 撞臉金城武引發話題

2019-05-05 09:42

明日起汽油調漲0.2元 柴油調降0.5元

2019-05-05 13:41

暖冬春遊補助申請 小型民宿業者卻步

2019-05-05 11:57

山手線經費增至714億元 台中函請中央全額補助

2019-05-05 10:41

影／周末未見懸日 梅雨鋒面即將報到

2019-05-05 19:18

山區留意雷雨 中南部水氣增

2019-05-05 08:10

明星變裝派對Met Gala倒數兩天！今年主題「怪美的」讓人超期待

2019-05-05 12:23

布袋濕地保育黑琵生態 專家學者稱讚

2019-05-04 23:18

上萬元Gucci全新頂級香氛「煉金師的奇幻花園」 只有這裡買得到！

2019-05-05 13:58

大型柴油車調修燃油系統 最高補助10萬元

2019-05-05 11:52

影／張淑蘭蘭嶼詩歌撫慰死亡與惡靈恐懼 獲南丁格爾獎肯定

2019-05-05 20:28

睡美人、海盜...12芭蕾頂尖舞星周日在國家劇院登台

2019-05-05 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top