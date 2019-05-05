營養師出走醫院 台東曾有一位營養師撐全院

2019-05-05 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



醫院「血汗營養師」掀起出走潮，營養師把醫院工作當作跳板，寧願待在瘦身中心拚業績、當網紅賣健康產品，也不願留在醫院。據統計，全台僅四成營養師待在醫院，其餘不是在學校廚房、健身房就是自行開業，台東某地區醫院僅剩一名營養師獨撐。

廚房膳食管理、門診諮詢、病房訪視，這些工作一個人全包，這是台東某地區醫院的現況，礙於位處偏鄉，薪水又不高，應由二人負責的工作，另一位營養師員額老是乏人問津。一人營養室讓該名營養師的工作量爆表，即使假日在家，也要隨時ON CALL。

但養師公會全聯會副秘書長曾美惠說，營養師人力不足，不只發生在偏鄉，是所有醫院的普遍現象。營養師公會全聯會統計，廿年前，全台有六成營養師都在醫院工作，僅四成開業或另尋出路，隨著時代變遷以及部分醫院福利縮水、營養師不被重視等，我國營養師執業地點與廿年前完全顛倒，僅四成在醫院工作。

一位不願具名的北部某醫學中心營養師指出，根據「醫療機構設置標準」，依病床數設定聘僱營養師最低額度，各醫院擔心多聘多賠錢，都採最低標聘雇。

這位營養師指以自家醫院為例，兩千床病患，依規定僅需要聘用廿名營養師，等於一人得面對一百名患者，加上政府及醫院要求多種政策配合，如國健署要推動慢性病防治營養衛教、醫院要營養師擔任廚房管理員等，營養師人力計算失真。

公立醫院福利較好，私立醫院流動率高，月薪約三萬五上下。營養師公會全聯會常務理事蔡一賢說，部分醫院留不住人，使得醫院的營養師永遠都是臨床經驗少的菜鳥，原本應連續性的營養照顧，出現嚴重的「破碎化」，進而影響患者權益。