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拖延症影響健康 卻可帶來創造力

2019-05-05 22:20台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

拖延症是許多人的老毛病，將事情累積到最後才做，會帶來龐大的壓力影響健康，不過也有研究顯示，拖延症患者比起按部就班做事的人，可能擁有較高的創造力。

「中度」患者才有益

根據《每日醫學新聞》報導，加拿大卡爾頓大學一項研究指出，當某些待辦事項帶給我們壓力時，許多人會用「拖延」來消除壓力。拖延症的患者總認為明天會是嶄新的一天，到時候他們將不再拖延，於是就這樣優先配合當下的情緒，卻日復一日加重未來的負擔。

與非拖延者相比，拖延症患者在拖延時可能會感受到較低的壓力。然而，從長遠來看，事情累積後帶給他們的負擔，會讓他們產生更大的壓力，因為他們必須面對無法按時完成任務的後果。

思想游移激發創造力

不過亞當‧格蘭特在TED演講《原創者異乎尋常的習慣》中表示，拖延症對創造力可能有益。因為即使我們將一件事先放在一旁，它仍存在我們腦中某處，讓我們有更多時間想出創新的處理方式。不過這樣的情況僅限於拖延症「中度」患者。

《性格及個體差異》一書中也寫道，拖延症患者比起做事按部就班的人，更常感到「無聊」。而研究顯示，偶爾讓自己感到「無聊」，能使我們的創造力提高，因為當我們讓思想游移，會訓練我們的想像力。

而另一種情況則是，對某些人來說當任務的大限將來臨，他們的效率便會大大提升，造成創造力源源不絕湧現，提高完成速度。

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患者

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